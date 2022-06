Este 1 de junio el actor británico Tom Holland estuvo de cumpleaños y Warner Bros. Discovery encontró la mejor forma de celebrarlo: anunciando la fecha del lanzamiento de Uncharted en HBO Max.

La primera adaptación cinematográfica de la saga de videojuego de Naughty Dog llegará a las pantallas de los usuarios y usuarias el próximo viernes 8 de julio, según detalló la compañía en redes sociales.

La cinta, estrenada en los cines el pasado 17 de febrero, presentó a Holland como un joven Nathan Drake en su primera aventura de búsqueda de tesoros junto a su compañero Victor “Sully” Sullivan, quien fue interpretado por Mark Wahlberg.

“No sé qué me emociona más, que hoy sea el cumpleaños de Tom Holland o enterarme de que Uncharted llegará el 8 de julio a HBO Max”, señaló HBO Max Latinoamérica en Twitter.

Al igual que con Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Dune y The Batman, Uncharted estará disponible con resolución 4K UHD con calidad Dolby Vision y Dolby Atmos.