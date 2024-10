Tim Burton prefiere mantenerse alejado de Internet: “Me deprimía un montón”

Pese a que el exitoso cineasta de 66 años ha sido un pionero en mezclar fantasía y realidad en sus películas, su actitud hacia el mundo digital es de suma precaución. “Todo aquel que me conoce sabe que soy un poco tecnófobo”, admitió en una entrevista reciente.

El afamado director Tim Burton confesó que no mantiene la mejor de las relaciones con Internet.

A pocos días de la apertura de una exposición retrospectiva sobre su carrera en el Museo del Diseño de Londres, Burton expresó su rechazo hacia la tecnología y señaló que evita navegar en línea debido al impacto negativo que tiene sobre su estado emocional.

“Todo aquel que me conoce sabe que soy un poco tecnófobo”, declaró el cineasta de 66 años en una reciente entrevista con la BBC.

“Cuando entraba a Internet, me deprimía un montón. Empecé a caer en un agujero negro, y eso me asustó. Por eso trato de evitarlo, porque no me hace sentir bien”, agregó.

La revelación, en tanto, contrasta con la imagen pública de Burton, quien ha jugado con la tecnología y la estética digital en varias de sus exitosas películas. Sin embargo, en su vida personal, Burton reconoce que la influencia de Internet puede resultarle abrumadora.

“Me deprimo muy rápido, probablemente más que otras personas. Y no me cuesta mucho empezar a hacer clic y entrar en cortocircuito”, afirmó el cerebro tras clásicos de culto como Beetlejuice (1988), El joven manos de tijera (1990) y El cadáver de la novia (2005).

Y en un momento en el que la tecnología y las redes sociales forman parte integral de la vida moderna, el cineasta encuentra consuelo en mantenerse ocupado con tareas simples y creativas.

Lee también: “Tenía que nacer Jenna Ortega”: La explicación de Winona Ryder y Catherine O’Hara sobre por qué “Beetlejuice” 2 tardó tanto

“Me ayuda mirar las nubes, hacer cosas sencillas”, señaló, comentando también que su colección de dinosaurios gigantes en el patio trasero de su casa le ofrece un escape de las presiones del mundo digital.