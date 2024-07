“Chile es como mi segunda casa”: Tiago PZK, ansioso por presentar su nuevo disco en Santiago y Concepción

Junto al estreno de su segundo álbum de estudio, "GOTTI A", el artista argentino confirmó dos fechas de su próxima gira para nuestro país: el 25 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago y el 27 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Concepción.

El músico argentino Tiago PZK conversó con CNN Magazine sobre sus próximos conciertos en Chile y el lanzamiento de su segundo disco de estudio: GOTTI A.

Con elementos de pop, merengue, cumbia y salsa, el álbum suma entre sus colaboraciones a artistas como Manuel Turizo, Nicki Nicole y Ke Personajes, entre otros. Comprende 13 canciones en total y fue producido en varios países, lo que permitió al argentino explorar y adaptarse a distintas influencias culturales y musicales.

“Tiene muchos géneros, pero justamente porque lo hicimos en varios lugares del mundo. Fuimos conociendo varias culturas, varios tipos de música diferente”, explicó el argentino a CNN Chile. “Siento que eso me ayudó mucho a crecer. Vivirlo desde dentro”.

Además de este nuevo estreno, confirmó dos fechas para su próxima gira en Chile, con presentaciones el 25 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago y el 27 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Concepción.

Las entradas para ambos eventos están disponibles a través de la plataforma Punto Ticket. A través de estos shows, el trasandino busca potenciar su conexión con el público local, un mercado donde el artista ha recibido una cálida acogida previamente.

“Chile es como mi segunda casa“, aseguró el argentino. “Siento un cariño muy especial con Chile, de verdad. Me pasa con pocos lugares lo que me pasa con Chile y siempre recibo mucho cariño de parte de los fanáticos”.

También expresó su interés por formar parte de la cartelera del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en un futuro. “Siempre me gustó como que esa presión, desde las batallas de freestyle, que es donde yo empecé, la presión esa de: ‘Tenés que romperla. Porque, si no la rompés, la gente no te la va a dar’“, afirmó.