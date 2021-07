El próximo 23 de septiembre, el cantante canadiense The Weeknd, será galardonado con el premio humanitario Quincy Jones en la primera versión de los Music In Action Awards, organizado por la Black Music In Action Coalition.

El evento se realizará en la localidad de West Hollywood, California, con el objetivo honrar a músicos, ejecutivos, empresas del mundo de la música, que hayan generado significativas contribuciones a la sociedad, el cambio y la equidad racial durante el último año.

El premio se otorga al intérprete de Blinding Lights, por sus millonarios aportes a distintas causas, incluida la justicia racial. Tan solo en junio del 2020, el productor musical donó -por separado- una suma de 200.000 dólares a la red global Black Lives Matter y al Campamento de Defensa Legal Conozca sus Derechos de Colin Kaepernick.

Por si fuera poco, el músico también realizó una contribución de 500 mil dólares a los trabajadores del hospital Scarborough Health Network de su país natal, a raíz de la pandemia por COVID-19.

Por otro lado, y más recientemente, se dio a conocer que el ganador de tres premios Grammy generó una donación 1 millón de dólares para combatir el hambre en Etiopía, país natal de sus padres.

Otro de los hitos que se suman a las razones para galardonar al cantante como activista de derechos raciales, es ser uno de los principales promotores del movimiento Black Lives Matter. Ejemplo de esto, es su petición a gigantes como Sony Music, Universal Music, Warner Music y Spotify, para que generen donaciones e iniciativas que apoyen a la comunidad afrodescendiente.