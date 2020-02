The Strokes anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum en siete años, The New Abnormal, el que saldrá a la venta el 10 de abril de 2020.

La banda estrenó su primera canción y videoclip dirigido por Mike Burakoff, At The Door, durante la presentación del senador Bernie Sanders en la Universidad de New Hampshire.

A tres días del lanzamiento, el single ya tiene más de 500 mil reproducciones en Spotify y supera el millón de visualizaciones en YouTube.

The New Abnormal es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri en Malibu, Los Ángeles, y producido por Rick Rubin. Mientras que el arte es una obra realizada por Jean-Michel Basquiat llamada Bird on Money.

Asimismo revelaron los títulos de las 9 canciones que formarán el esperado larga duración:

The Adults Are Talking Selfless Brooklyn Bridge To Chorus Bad Decisions Eternal Summer At The Door Why Are Sundays So Depressing Not The Same Anymore Ode To The Mets

El grupo encabezado por Julian Casablancas se presentará el próximo domingo 29 de marzo en Lollapalooza Chile 2020, ocasión en la que mostrarán sus nuevas canciones.