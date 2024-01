The Last of Us ya hizo públicos los nombres reales tras dos personajes fundamentales en sus próximos capítulos.

Cabe recordar que la serie narra la historia de un mundo post-apocalíptico en el que los seres humanos se vuelven zombies y está basada en el videojuego homónimo lanzado en 2013.

La adaptación televisiva de 2023 no tardó en volverse un éxito en audiencia alrededor de todo el mundo, y cerró su primera temporada con más de ocho millones de espectadores.

Su primer ciclo contó con Bella Ramsey y el chileno Pedro Pascal en los roles protagónicos de Ellie y Joel respectivamente.

Los papeles dieron pie a que ambos obtuvieran destacadas nominaciones en la temporada de premios con categorías televisivas de este año, como los Globos de Oro y los SAG Awards.

Las nuevas estrellas

Después de que el rodaje de la serie ganadora de un Emmy diurno se pospusiera debido a las huelgas, fue confirmado que la producción de la segunda temporada comenzará a gestarse en febrero próximo.

Abby será interpretada por la estadounidense Kaitlyn Dever, protagonista de películas como Booksmart (2019) y Rosaline (2022).

“Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen el alma de los personajes del material original”, explicaron los cocreadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann al medio Variety.

Dever en el tráiler del filme de suspenso No One Will Save You (2023)

“Nada importa más que el talento, y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro, Bella y el resto de nuestra familia”, agregaron respecto a la decisión de sumar al reparto a la actriz de 27 años.

El rol de Jesse, en tanto, fue asignado a Young Mazino (32), quien ha destacado por su desempeño como Paul Cho en la miniserie Beef, un estreno de Netflix que logró llevarse tres Globos de Oro.

Mazino hablando sobre su rol en la miniserie Beef en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

“Young es uno de esos actores poco comunes que se vuelven imposibles de ignorar desde la primera vez que los ves”, compartieron los cocreadores. “Tenemos mucha suerte de contar con él, y no podemos esperar a que el público lo vea brillar en nuestra serie“.