El director del segundo videojuego de The Last of Us aseguró que su secuela tendrá que adaptarse en “más de una temporada”.

El live action protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey transmitió su último capítulo el pasado domingo y alcanzó más de ocho millones de espectadores simultáneos.

What a ride! Thank you to everyone that tuned in and helped make this show such a wonderful journey. We’ll miss your weekly thoughts, videos, reactions, artwork, cover songs, etc!

Can’t wait to do it again with y’all! See you next season! Until then, endure & survive! ♥️ pic.twitter.com/qFMG5Ke7I7

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 13, 2023