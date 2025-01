¿Por qué el uso de inteligencia artificial (IA) en “The Brutalist” ha desatado tanta controversia?

Luego de que el editor de la película admitiese haber utilizado IA para modificar un diálogo entre los personajes de Adrien Brody y Felicity Jones, se desató un debate sobre el impacto de esta tecnología en las artes. Y aunque el director del filme, Brady Corbet, aseguró que las actuaciones permanecieron auténticas, críticos aún cuestionan la autenticidad creativa. "The Brutalist", en tanto, logró acumular 10 nominaciones a los Premios Oscar 2025.

(CNN) — Cuando el editor de cine Dávid Jancsó admitió que había utilizado Inteligencia Artificial (IA) para cambiar algunas partes de las voces de los actores de The Brutalist —que logró acumular 10 nominaciones a los Oscar 2025—, desató un acalorado debate en línea sobre el impacto de la tecnología en las artes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se utiliza IA en la realización de películas, y lo más probable es que no sea la última, dijo Louis Heaton, profesor titular de producción de cine y televisión digital en la Universidad Metropolitana de Londres.

“Supongo que el uso de IA en la producción se volverá cada vez más común y se admitirá abiertamente, particularmente para lo que podría considerarse trabajos menores intensivos en mano de obra, como fondos generativos, escenas de multitudes y similares”, dijo Heaton a CNN.

Jancsó, un hablante nativo de húngaro, dijo que había utilizado una herramienta de IA de la firma ucraniana Respeecher para hacer que el diálogo húngaro de los actores principales sonara auténtico.

“La mayor parte de su diálogo húngaro tiene una parte de mí hablando allí. Tuvimos mucho cuidado en mantener sus actuaciones. Principalmente solo se trata de reemplazar letras aquí y allá”, dijo Jancsó en una entrevista con Red Shark News, publicada el 11 de enero.

“Puedes hacer esto en ProTools (software de audio) tú mismo, pero teníamos tanto diálogo en húngaro que realmente necesitábamos acelerar el proceso, de lo contrario, todavía estaríamos en posproducción”.

Jancsó también abordó los debates en curso sobre el uso de la IA.

“Es controvertido en la industria hablar sobre la IA, pero no debería serlo”, dijo.

“Deberíamos tener una discusión muy abierta sobre qué herramientas nos puede proporcionar la IA. No hay nada en la película que use IA que no se haya hecho antes”, añadió Jancsó.

“Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido. Utilizamos inteligencia artificial para crear estos pequeños detalles que no teníamos el dinero ni el tiempo para filmar”.

Para Heaton, estas preguntas son objeto de debate en la comunidad cinematográfica, particularmente en torno a la idea de creatividad auténtica y el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos creativos.

En algunos casos, la IA es percibida como “un reemplazo barato y que quita trabajo remunerado a creativos gráficos talentosos”, dijo.

“A nivel industrial, hay preocupación por el uso de la IA que reemplaza talento creativo en los niveles más bajos de la producción, lo cual se reflejó en recientes acciones industriales como las huelgas de SAG y WGA”, dijo Heaton, quien también destacó el uso de dobles digitales en lugar de actores pagados y la IA de texto a voz cada vez más realista que puede sustituir a actores de voz.

Brady Corbet, director de The Brutalist, abordó la reacción a los comentarios de Jancsó en una declaración publicada por la revista Deadline el lunes, diciendo que las actuaciones de los actores “son completamente propias” y que trabajaron con un entrenador de dialecto durante meses.

La tecnología se utilizó solo para refinar el diálogo en húngaro, y no se cambió ningún diálogo en inglés, agregó Corbet.

“Este fue un proceso manual, realizado por nuestro equipo de sonido y Respeecher en postproducción. El objetivo era preservar la autenticidad de las actuaciones de Adrien (Brody) y Felicity (Jones) en otro idioma, no reemplazarlas ni alterarlas y se hizo con el máximo respeto por el arte”, dijo.

Sin embargo, Heaton plantea un punto que puede explicar la fuerte reacción en este caso.

“Lo interesante de The Brutalist es que su uso de la IA no es lo que podría considerarse un detalle visual menor con el que el público esté familiarizado”, dijo, como limpiar la complexión de un actor o cambiar el color de sus ojos.

“Dado que la IA aquí parece estar alterando/mejorando directamente un elemento de la actuación del actor, podría verse como una cuestión de la autenticidad de esa actuación”, dijo Heaton, quien también cuestionó si este uso de la IA era necesario.

“¿Realmente le importaría al espectador promedio si los actores principales estaban hablando un húngaro perfecto? Dado el catálogo de acentos horribles nominados a premios de Hollywood, diría que no”.