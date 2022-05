En unos 1.200 metros cuadrados, los reconocidos e hilarantes grafitis del artista británico Banksy cobran vida y se toman la explanada de la plaza del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago.

The Art of Banksy: Without Limits, o “El arte de Banksy: Sin Límites”, es una exposición no autorizada que rinde tributo a este artista urbano que mantiene su identidad bajo el anonimato.

Desde la parodia, risa y humor negro, sus obras nos hacen reflexionar sobre la sociedad en que vivimos, cómo nos movemos y sentimos respecto a las autoridades.

Chile es la primera parada en Latinoamérica de la exhibición “The Art of Banksy: Without Limits”

La temática toca la fibra del GAM y la sociedad chilena. Esta exposición, producida por Red Eyes, permite remarcar la importancia cultural de este céntrico sector, la que ya fue expresada con los cientos de grafitis y póster que se desplegaron en sus muros durante el estallido social.

El director ejecutivo del GAM, Felipe Mella Morales, comenta a CNN Chile que “tener esta muestra, este homenaje a este gran artista inglés, para nosotros es muy importante y tenemos todas las esperanzas de que la gente venga a visitarla. Está muy bien contextualizado con lo que está sucediendo hoy en día en el país, lo que sucedió también con este estallido donde el GAM cumplió un rol muy importante de poder conversar con lo que estaba sucediendo en la calle“.

La exposición presenta cuadros originales de Banksy y cuenta con la colaboración de las artistas chilenas Maida J y Antiza, Desastre de México y Brokesia de España, quienes estuvieron a cargo de realizar las réplicas.

El curador y organizador de la exposición hace cuatro años, Guillermo Quintana, señala que “a final de cuentas, algo que tenemos con Banksy es que todas sus obras son siempre sociales, nos hace reflexionar de las cosas. Es importante no perder el punto de vista que ahorita mismo Chile está pasando, ustedes van a hacer un referéndum a nivel mundial teniendo una nueva Constitución, escribiendo su Constitución”.

Horarios y cómo comprar las entradas

La exposición con más de 160 obras, murales, impresionantes esculturas y experiencias inmersivas -como la réplica de la estación del metro Piccadilly Circus de Londres o una habitación con espejos-, está abierta desde este miércoles.

La exposición estará en el GAM desde el 25 de mayo hasta el 31 de julio, y la venta de tickets se realiza por el sistema Passline.

Los valores varían desde los $8 mil hasta los $15.