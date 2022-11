A casi un mes de su fin, House of the Dragon (HOTD), precuela de Game of Thrones (GOT), sigue dando que hablar.

Ahora, a través de redes sociales se viralizó una teoría que afirma que Daemon Targayen podría ser el Rey de la Noche (The Night King), el temible villano de GOT.

¿Cuáles serían las pistas?

En primer lugar, el Rey de la Noche, líder de los caminantes blancos, puede montar un dragón, algo que sólo pueden realizar las personas que pertenezcan al linaje Targaryen.

Por otro lado, la ropa y armadura del primer caminante blanco es similar a la del protagonista de HOTD.

Además, ambos son parecidos en contextura física y rasgos faciales.

Alerta de spolier

En el libro Fuego y Sangre (Fire & Blood), obra de George R. R. Martin -el ideólogo de todo este universo-, Daemon se enfrenta en una brutal batalla en el cielo contra su sobrino Aemond. Tras morir, su cuerpo nunca fue encontrado.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de HOTD?

Se espera que el rodaje de la segunda temporada de la historia familiar de los Targaryen comience en marzo del 2023, por lo que podríamos ver el estreno a mediados del 2024.