Amazon dio a conocer este miércoles el primer teaser de la película My policeman, protagonizada por Harry Styles y Emma Corrin, quien interpretó a Lady Di en la serie The Crown.

La película, basada en el libro de Bethan Roberts, cuenta la historia de un amor prohibido y el cambio de las convenciones sociales.

Según Deadline, la trama es sobre tres jóvenes que se embarcan en “una aventura emocional en la década del ’50 en Gran Bretaña” y salta a los ’90 para “intentar reparar el daño del pasado”.

Lee también: Pablo Oyarzún, creador de Anime Symphonic Project: “Nuestra misión es llegar al corazón de la gente”

Dirigida por Michael Grandage, la película será estrenada en Reino Unido el 21 de octubre y llegará a Prime Video (al menos en Estados Unidos) el 4 de noviembre.

Let it take hold of you. #MyPoliceman, coming to select theaters on October 21 and Prime Video on November 4. pic.twitter.com/ePr1kStalW

— Prime Video (@PrimeVideo) June 15, 2022