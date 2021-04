Finalmente llegó el día. Taylor Swift reestrenó este jueves su disco Fearless, lanzado originalmente en 2008 y compuesto por clásicos como Love Story y You Belong With Me. Fearless (Taylor’s Version) contiene 26 canciones, incluidas seis inéditas.

Pero, ¿por qué dedica su tiempo a volver a grabar un álbum que lanzó hace 13 años una de las artistas más importantes de la música?

Fearless —para aquellos que no viven y respiran con las noticias de Taylor Swift— es su disco más exitoso. Vendió más de 7 millones de álbumes.

Sin embargo, la estrella del pop no era la dueña de las grabaciones maestras de las canciones de ese álbum, ni de ninguna canción de los álbumes que grabó antes de Lover en 2019. Eso incluye grandes éxitos como We Are Never Ever Getting Back Together, Mine y Shake It Off.

De esta forma, al volver a grabar sus éxitos, Swift recupera el control sobre sus grabaciones, o al menos la nueva “versión de Taylor” de las mismas.

Durante la mayor parte de su carrera, Swift tuvo un acuerdo con Big Machine Records. Cuando se terminó en 2018, la cantante firmó un acuerdo nuevo con Universal Music Group. Este le otorgó la propiedad de sus grabaciones maestras en el futuro.

Su catálogo anterior en Big Machine fue vendido a una empresa propiedad del manager musical Scooter Braun. Ithaca Holdings de Braun adquirió Big Machine Label Group como parte de un acuerdo que según reportes tuvo un valor de US$ 300 millones en 2019.

Swift dijo que este era el “peor escenario”, ya que afirmó que Braun la intimidó durante años.

“Esto es lo que sucede cuando firmas un acuerdo a los 15 años con alguien para quien el término ‘lealtad’ claramente es solo un concepto contractual“, escribió Swift en Tumblr en 2019. “Y cuando ese hombre dice que ‘la música tiene valor’, significa que su valor está en deuda con hombres que no participaron en su creación”.

“He hablado mucho sobre por qué estoy rehaciendo mis primeros seis álbumes, pero la forma en que elegí hacer esto, con suerte, ayudará a iluminar de dónde vengo”, dijo Swift. “Los artistas deberían ser dueños de su propio trabajo por muchas razones, pero la más obvia es que el artista es el único que realmente conoce ese cuerpo de trabajo”, agregó.

Para Swift, volver a grabar Fearless es un proyecto que representa cómo viejas heridas adquieren nuevos sonidos. “Fue la noche en que las cosas cambiaron”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de ella en 2008.