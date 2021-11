El ganador del Oscar Taika Waititi será el encargado de dirigir la primera adaptación cinematográfica de la novela gráfica de Alejandro Jodorowsky y Jean ‘Moebius’ Giraud, El Incal.

Waititi además coescribirá el guión del proyecto junto a Jemaine Clement (What We Do in the Shadows) y Peter Warren (Ghost Team), quienes se encargarán de darle vida a la historia que presentó Jodorowsky en la década de los ’80.

“Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky me han influenciado a mí y a tantos otros durante mucho tiempo”, destacó el actor y director de cine. “Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus personajes icónicos y estoy agradecido con todos en Humanoids por confiar en mí para hacerlo”.

Por su parte, el escritor chileno señaló que “cuando el director ejecutivo de Humanoids, Fabrice Giger, me presentó el trabajo de Taika Waititi, me di cuenta de que era él”.

“Confío plenamente en la creatividad de Taika para darle a El Incal un acercamiento impresionante, íntimo y al mismo tiempo de proporciones cósmicas”, agregó.

El Incal se centra en la historia del detective John Difool, quien encuentra un artefacto con un gran poder, con el cual es capaz de moverse por distintos planos espirituales. Difool comienza a enterarse de sus poderes y el propósito del “Incal”, por lo que se embarca en una aventura para salvar el universo a través de un viaje que examina la dualidad y el significado de la existencia.

El popular libro será la primera incursión en el cine de la editorial fundada por el propio Moebius junto a Jean-Pierre Dionnet y Philippe Druillet, Humanoids, conocida por editar la revista Métal Hurlant y otros cómics de diversos autores, como Space Bastards, The Metabarons y Urban Legendz.