(CNN) – Dos años después de su actuación nominada al Oscar en el musical A Star is Born, Lady Gaga está lista para regresar una vez más a la pantalla grande.

Esta vez interpretará a la socialité Patrizia Reggiani, quien organizó el asesinato de su ex marido, el jefe de la casa de modas Maurizio Gucci, en el recuento de Ridley Scott de uno de los crímenes más destacados de la década de 1990.

En la historia de portada de la edición de diciembre de British Vogue, Gaga reveló que se mantuvo en el personaje durante gran parte del período de producción, y hacerlo la llevó al borde de su cordura.

“Viví como (Reggiani) durante un año y medio”, dijo. “Y hablé con acento durante nueve meses de eso. Fuera de cámara, nunca me rompí. Me quedé con ella. Me era casi imposible hablar con acento como una rubia. Al instante tuve que teñirme el cabello y comencé a vivir de una manera en la que todo lo que miraba, cualquier cosa que tocaba, comenzaba a darme cuenta de dónde y cuándo podía ver el dinero”.

Durante largos períodos de filmación, Gaga dijo que los únicos dos ambientes que ocupaba eran su habitación de hotel y el set de House of Gucci. Cuando terminó la película, tenía “algunas dificultades psicológicas”, explicó, aludiendo a la intensidad con la que se había sumergido en la historia.

“Recuerdo que un día salí a Italia con un sombrero para dar un paseo. No había dado un paseo en unos dos meses y entré en pánico“, recordó. “Pensé que estaba en el set de una película”.

A pesar de su compromiso con la actuación de método, Gaga aún no ha conocido a Patrizia Reggiani en persona.

Reggiani, quien fue liberada de prisión en 2016, dijo a una agencia de noticias italiana en marzo que estaba “bastante molesta” por no haber podido comunicarse con Gaga, y calificó su distanciamiento como una falta de “previsión y sensibilidad” por parte de la superestrella.

Pero Lady Gaga se mantuvo firme en su decisión, insistiendo en la entrevista que el grado de separación era parte integral de su interpretación artística de los eventos. “Nadie me iba a decir quién era Patrizia Gucci”, dijo. “Ni siquiera Patrizia Gucci”.