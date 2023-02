El creador de Succesion, Jesse Armstrong, reveló a The New Yorker que el fin de la saga de la familia Roy llegará antes de lo esperado: “La cuarta temporada, que comenzará el 26 de marzo, también será la final”

“Me reuní con algunos de mis compañeros escritores antes de que comenzáramos a escribir la temporada 4, aproximadamente en noviembre, diciembre de 2021, y dije: ‘Mira, creo que esto debería ser todo’”, contó Armstrong.

“Y jugamos varios escenarios: podríamos hacer un par de temporadas cortas o dos temporadas más. O podríamos continuar durante años y convertir el programa en algo bastante diferente, y ser un programa divertido, más amplio y despreocupado, donde habría semanas buenas y semanas malas. O podríamos hacer algo un poco más robusto y completo, y salir con algo fuerte. Y definitivamente esa fue siempre mi preferencia”, explicó el creador.

Armstrong también afirmó que anunciar que esta será la última temporada públicamente va de la mano con que la audiencia sienta que no tiene que teorizar nada: “Lo que van a ver es el final y ya está”.

Las vibras del final de la serie ya estaban en el aire a principios de esta semana a través de Jeremy Strong, quien interpreta al torturado hijo del medio, Kendall Roy. En su artículo de portada de GQ, Strong, quien está comprometido a retratar la angustia de Kendall a veces a su propio costo emocional, insinuó que esta temporada sería la última.

“Tengo la sensación de querer realmente, ahora que estamos en el último tramo, terminar esta temporada y posiblemente el espectáculo, de una manera que brinde una carga útil real de lo que ha sido este viaje”, dijo, mientras admitía que despedirse de Kendall “se sentirá como una muerte”.

