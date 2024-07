Stray Kids lanza nuevo álbum: Video de la canción principal cuenta con la participación de Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Este viernes, el grupo de K-pop Stray Kids lanzó su nuevo álbum ATE y para el videoclip de su canción principal reclutaron a nada más ni menos que a Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

En el video de la canción llamada Chk Chk Boom, la cual mezcla ritmos latinos con toques de hip-hop, Reynolds y Jackman aparecen en sus papeles de Wolverine y Deadpool.

Al final, el mismo Deadpool le pregunta a los miembros (Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.) si puede formar parte de la banda, a lo que ellos se niegan.

ATE es el noveno mini álbum del grupo perteneciente a JYP Entertainment. En solo algunas horas, superó el millón y medio de ventas, según Hanteo Chart, y se ha posicionado en lo más alto de las listas alrededor del mundo.

Está compuesto por siete canciones (Mountains, Chk Chk Boom, Jjam, I Like It, Runners, Twilight y Stray Kids), más un remix, Chk Chk Boom (festival version), y ya se encuentra disponible en diversas plataformas de streaming.

La conexión de Reynolds y Jackman con los chicos de Stray Kids no es desconocida y se remonta al año 2021. De hecho, el grupo formará parte de la banda sonora oficial de la nueva película Deadpool y Wolverine, la cual se estrena el próximo 25 de julio en Chile.

The tracklist for #DeadpoolAndWolverine is here! 🎵

Pre-order the vinyl now: https://t.co/QdsY8CE0dt

Get tickets to see the film in theaters July 26. pic.twitter.com/mLUAczoD9i

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 17, 2024