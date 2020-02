La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quiere cambiar el futuro de Star Wars. Detrás de escena, de todos modos.

En conversación con BBC News durante su paso por la alfombra roja de los Premios BAFTA 2020, Kennedy prometió que “sin dudas” una de las futuras películas de la gran pantalla en la franquicia será dirigida por una mujer.

Si bien no nombró un proyecto específico ni una película futura, dijo que una cineasta femenina estaría “absolutamente” al mando.

“Tenemos dos o tres mujeres fantásticas trabajando con Star Wars, estamos cultivando mucho talento”, dijo Kennedy.

El escritor y director de The Last Jedi, Rian Johnson, está trabajando actualmente en una nueva trilogía de La guerra de las galaxias, aunque no quedó claro si Kennedy estaba haciendo referencia a una de las películas en ese proyecto en particular.

Mientras tanto, algunas directoras han conseguido el primer puesto en Star Wars en la televisión, por ejemplo, la serie de Disney + The Mandalorian, pero aún no han liderado una producción de pantalla grande .

Este año, Kennedy se llevó a casa el codiciado trofeo BAFTA Fellowship en la entrega de premios, un galardón que premia la trayectoria.