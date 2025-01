Soulfia tras pifias pidiendo a Jere Klein en festival de música de Lo Prado: “Seguimos con todo, más fuertes que nunca”

Sofía Walker, conocida como Soulfia en la escena musical, se refirió a las pifias recibidas durante su show en la comuna de Lo Prado por parte de fanáticos del cantante urbano Jere Klein.

Ante la situación, la artista expresó en el escenario: “Yo preparé un show de una horita, así que van a disculpar una más y luego vendrá su artista favorito, que los está esperando y podrán disfrutarlo. Somos pocas las mujeres en la industria que somos exitosas, nos cuesta mucho esto, y creo que el respeto es algo muy importante. Ustedes fueron respetuosos conmigo, yo también seré respetuosa con ustedes y terminaré el show que prometí a Lo Prado y a la municipalidad“.

Además, enfatizó que estamos en un país donde las cosas son difíciles, especialmente para las mujeres: “A quienes me están diciendo que me baje, les pido un poco de respeto y compañerismo“.

Los hechos ocurrieron en el marco del Segundo Festival de Música Urbana, que contó también con la participación de Blue Mary, DJ Pola CH, Elantony y Gloria Allel.

— anto WAS LUCKY AGAIN (@dfnclssxesny) January 26, 2025

que paja la cultura de la pifia en chile con las representantes de la música chilena, onda no me sorprendería que soulfia agarrara sus maletas y se fuera a méxico igual que mon laferte, de hecho yo sería la primera en apoyarla pic.twitter.com/AIglgATtxK

Claro ejemplo en Chile que desprecian a las artistas femeninas por más talentosas que sean. Pero siempre van a preferir a los “artistas” masculinos que no cantan, no bailan, no escriben canciones…

Acabo de ver un vídeo donde están pifiando a soulfia porque querían que saliera luego Jere Klein… Hermano no pueden ser tan falta de respeto realmente, si no conoces a un artista o no te gusta y vas por otro, simple o no llegas antes o esperas callado, pero que mala clase+

— Lucas 🇨🇱 (@bigreputation24) January 26, 2025