En 2018, Sofía Walker entró a estudiar a ProJazz y comenzó a trabajar como influencer. En ese contexto nació el pseudónimo que la hizo conocida en la industria musical: Soulfia. Su primer tema original fue estrenado en YouTube en septiembre de 2019. Tras la pandemia debutó en grandes escenarios como Fauna Otoño y Lollapalooza 2022.

“Yo me veo hace cuatro o cinco años cantando en un mall con mi pianito las canciones de Amy Winehouse o Bruno Mars, y hoy día hay gente que escucha mi música y se identifica con ella. Es muy emocionante ver cómo ha crecido todo. Estoy muy orgullosa de mí y de lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí”, dice en entrevista con CNN Chile.

Soulfia cuenta que en estos años como artista independiente la autogestión ha sido su mejor amiga. En sus inicios sus videos tenían presupuestos de $100 mil y el catering para las grabaciones lo hacía ella misma la noche anterior. Sin embargo, el esfuerzo ha traído sus frutos y hoy ya cuenta con su propia empresa.

“Han llegado tratos, contratos y cosas que en verdad no entiendo muy bien, porque yo sé cantar (se ríe). También han llegado mujeres del negocio que me han ayudado a entender cosas más técnicas. No estando en un sello grande o un 360, una se tiene que hacer cargo de muchísimas cosas: los ensayos, los arreglos para la banda, el estudio, los featuring, cómo te vas a vestir, el pelo, las uñas. Pero me han pasado cosas increíbles y eso es lo que más me motiva”.

Bajo estas condiciones ha lanzado un EP Génesis, su primer disco, Brujerías de Cantina, y mantiene más de 202 mil oyentes mensuales en Spotify. Además, ha creado una base sólida de fanáticos y fanáticas que se denominan “Panteritas”, en referencia a uno de sus hits.

—¿Cómo has vivido la alta exposición?

—Soy una persona altamente sensible, soy cáncer (se ríe). No sé por qué con exposición hago el cruce con los haters, porque puede ser otra cosa, pero en las redes sociales hablan un montón. La verdad es que yo bloqueo instantáneamente porque prefiero que no me veas, prefiero no recibir tu energía. Si me pongo a pensar en otras artistas que son cercanas y han recibido un hate masivo, las compadezco y agradezco que no me ha pasado eso. Hace poquito perdimos un colega muy querido, yo a él lo quiero muchísimo, al Galee. Todo eso es producto del hate y de la depresión y de la exigencia de ser perfecto en un país donde nada es perfecto, donde las personas se equivocan y no está permitido equivocarse, mucho menos siendo mujer.

Soulfia, la artista urbana

En junio de este año (y después de un show donde también participaron Shirel, Akriila, Loyaltty y Kya) Soulfia se ganó el Premio Pulsar a Mejor Artista Urbana. La denominación le hace ruido porque no es una artista que esté encasillada en el trap o en el reggaetón, pero no le molesta.

“Yo creo que va netamente en algo social más que musical. Independientemente de si es correcto o no, creo que es bueno, es positivo porque abre una puerta de éxito. A las artistas que están siendo catalogadas de urbanas les va bien porque está probado, es un espacio que refleja el éxito. No me molesta, pero sí creo que la gente tiene que entender que lo urbano no abarca un género musical, es un movimiento. Es como la Nueva Ola. Tiene que ver con la forma en que uno canta, mezclar un chanteo con algo melódico”.

—¿Dirías que es algo generacional?

—Totalmente, sí. Según mi conocimiento, perdónenme si me equivoco, pero desde Pablo Chill-e en adelante, hombres o mujeres, los artistas urbanos son los artistas que suenan. Todos los que se han hecho populares desde ahí, entran en este espacio. A no ser que seas un artista indie, porque creo que al final (según las denominaciones que hay) en Chile o eres urbano o eres indie y no hay más, con lo cual tampoco estoy de acuerdo. Yo puedo sacar un bolero y me van a seguir considerando artista urbana, pero también encuentro bacán que a ese público le guste un bolero. Me parece súper interesante.

Ser mujer en la industria musical

A nivel internacional hay varias mujeres marcando la pauta en la escena urbana. Karol G ha roto récords con Mañana Será Bonito; Rosalía viene de su exitoso tour “Motomami” y Anitta continúa su consolidación internacional que la traerá incluso al Festival de Viña del Mar. Otras exponentes como María Becerra, Young Miko o Tokischa se han ubicado como caras visibles de la nueva generación.

“Espero poder disfrutar que eso también pase acá en Chile”, dice Soulfia, quien se confiesa esperanzada. “Lo que pasó en los Pulsar fue algo histórico y causó mucho ruido”, dice por la presentación que compartió con sus colegas, con quienes además se ha cruzado en más de una colaboración.

Aunque la esperanza también se combina con frustración.

“Siento que para el mundo no es suficiente”, explica haciendo alusión a las canciones que han lanzado entre las artistas urbanas nacionales. “Tenemos colectivamente la disyuntiva de: ¿Necesitamos a los hombres? ¿O necesitamos más exposición? ¿Necesitamos a alguien que invierta? ¿Necesitamos mejor plan de marketing? ¿Necesitamos más fandom? ¿Qué necesitamos? Porque yo tengo canciones con todas y ahí están, yo creo que infravaloradas”, dice.

—¿No crees que sus esfuerzos han rendido frutos?

—Obvio que sí. Igual yo soy súper inquieta y exigente conmigo misma, pero no sé que podemos hacer ahora para hacer un impacto nacional. Siento que hay mucho más trabajo versus el que tienen que hacer los chiquillos. A eso es a lo que quiero llegar, eso es lo que me frustra.

—Quizás esas cosas son consecuencia de que somos parte de una sociedad machista.

—Claro, también hay que entender eso. Y no solamente una sociedad; es una industria machista también. Pero en realidad dijimos, a fines de 2022, que el 2023 iba a ser el año de las mujeres y creo que lo ha sido totalmente. Hemos hecho mucho ruido que nunca había pasado, cosas históricas. Hemos hecho cosas importantes y no quiero dejar de hacerlo. Es un camino largo y de mucho trabajo, pero igual estamos muy acostumbradas a ser full trabajadoras todas.

Soulfia continúa trabajando en su proyecto. El viernes 17 de noviembre tendrá su propio show en Sala Metrónomo, que promete que será “una experiencia”. Para 2024 tiene planeado lanzar un disco de unas 15 canciones, al que espera abocar toda su concentración.