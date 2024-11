Muere a los 39 años el actor surcoreano Song Jae-lim

Su fallecimiento se suma a las recientes muertes en la industria del entretenimiento de Corea del Sur, lo que ha generado preocupación sobre la salud mental y las presiones de la industria.

Seúl, Corea del Sur (CNN) —El actor surcoreano Song Jae-lim, un ex modelo que saltó a la fama en los dramas coreanos, ha sido hallado muerto este martes en Seúl. Tenía 39 años.

El cuerpo de Song fue encontrado en su apartamento por un amigo, que había planeado comer con él ese día, según la policía de Seúl Seongdong.

Un funcionario de la policía declaró a CNN que no se habían encontrado indicios de delito en el lugar del crimen y que en el apartamento había una nota.

“Nuestra investigación inicial, hasta el momento, no ha revelado signos de actividad criminal”, dijo la policía a CNN.

“Dado que la familia no quería una autopsia, trasladaremos al fallecido a la custodia de su familia”. La policía añadió que investigará la causa de la muerte siguiendo los procedimientos habituales.

Las últimas publicaciones en la cuenta de Instagram de Song, dos selfies compartidos en enero, han acumulado más de 70 mil likes. Los comentarios están desactivados en la cuenta.

Nacido en 1985, Song comenzó su carrera en el mundo del espectáculo con la película de 2009 Actresses.

Obtuvo un amplio reconocimiento por su interpretación de un guardia real en el drama histórico de 2012 Moon Embracing the Sun, y alcanzó más fama gracias a una aparición en el reality show We Got Married.

Su última actuación fue en el musical La Rose De Versailles, que finalizó en octubre.

Las estrellas surcoreanas rindieron homenaje a Song tras conocerse la noticia de su muerte.

“Esto es una locura… Jae-lim… eras un chico tan alegre… No me lo puedo creer. Lamento mucho no haberme puesto en contacto contigo ni haberme preocupado por ti lo suficiente”, dijo el actor Park Ho-san junto a una foto tomada con Song publicada en Instagram.

En otro post en la misma red social, el actor Hong Seok-cheon dijo: “Estoy triste por no poder volver a ver tu maravillosa sonrisa… Lo siento mucho, descansa en paz”.

Las recientes muertes de ídolos del K-pop y estrellas de dramas coreanos han puesto de manifiesto la preocupación por la salud mental y las presiones en la industria del entretenimiento de Corea del Sur.

Moon bin, miembro de boy band ASTRO, murió el año pasado a los 25 años. La cantante y actriz de K-pop Sulli también tenía 25 años cuando murió en 2019.

Y dos años antes, Kim Jong-hyun, de la boyband SHINee, fue hallado muerto en su casa a los 27 años.

Las agencias de entretenimiento han puesto en marcha varios sistemas de apoyo a la salud mental, como servicios de asesoramiento y horarios más flexibles.

Sin embargo, los observadores afirman que la naturaleza altamente competitiva del entretenimiento coreano, combinada con el intenso escrutinio público y las expectativas de perfección en la apariencia y el comportamiento, están afectando a las estrellas.