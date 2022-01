Tras permanecer desaparecido durante dos días, el hijo de 17 años de la cantante Sinead O’Connor fue hallado muerto en la ciudad de Dublín, Irlanda del Norte.

La noticia fue confirmada por la propia artista, quien a través de sus redes sociales lamentó el fallecimiento y pidió que nadie siguiera su ejemplo.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió poner fin a su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor esté en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

