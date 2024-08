Hospitalizan a Sid Wilson, de Slipknot, tras sufrir “explosión en la cara” y quedar con quemaduras graves

El artista informó a sus fans que el accidente le había dejado el cuerpo "chamuscado por todas partes", y que tanto su rostro como cejas, boca, y brazos se vieron afectados. Sin embargo, aseguró que "se pondría bien" y aquello no le imposibilitaría ser parte de la próxima gira de la banda.

(CNN) — El tornamesista de la banda de heavy metal Slipknot se está recuperando tras sufrir quemaduras en un accidente, según ha anunciado la banda.

En una publicación en las redes sociales en la página oficial de Instagram de Slipknot el viernes 23 de agosto, el grupo escribió que su “hermano Sid Wilson tuvo un accidente hoy y sufrió quemaduras en todo el cuerpo“.

“Se está recuperando con su familia y todavía se unirá a nosotros en el escenario en Rocklahoma el próximo fin de semana”, continuaba el comunicado. “Agradece a todos los buenos deseos y los verá pronto”.

En la propia página de Instagram de Wilson, compartió publicaciones de video desde el hospital. En el primero, dijo que “tuvo una explosión en la cara”.

También afirmó estar “chamuscado por todas partes”, mencionando que sus cejas, boca, cara y brazos se vieron afectados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Slipknot (@slipknot)

También dijo: “Me voy a poner bien. No me importa lo que cueste, nos vemos en la gira“, y sus quemaduras “escuecen mucho”.

En un vídeo posterior desde una ambulancia de camino a otro hospital con un centro de quemados el viernes, dijo a sus seguidores que, probablemente, tendrá que afeitarse la cabeza para asegurarse de que no hay otras quemaduras allí, y de nuevo dijo que “va a estar bien” y que está “en buenas manos”.

Wilson dijo en el segundo clip que el accidente “no fue de un concierto“, sino que fue de él “fuera trabajando en la granja”. No dio más detalles. Hacia el final, instó a sus seguidores a “estar muy seguros cuando se está jugando con fuego”.

La pareja de Wilson, Kelly Osbourne, también compartió imágenes desde el hospital, donde estaba vigilando a su hijo.

Lee también: Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber dieron la bienvenida a su primer hijo

“Literalmente se prendió fuego y explotó todo”, dijo Osbourne en una historia de Instagram. Más tarde agradeció a sus seguidores por su apoyo y dijo que estaba en camino para recoger a Wilson del hospital.

Varios ángulos de los vídeos compartidos tanto por Wilson como por Osbourne mostraban sus brazos y manos envueltos en pesados vendajes.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Wilson y Osbourne para obtener más comentarios.

Slipknot , en tanto, tiene previsto actuar en el Festival Rocklahoma en Pryor, Oklahoma, del 30 de agosto al 1 de septiembre.