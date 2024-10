Shawn Mendes aclara que “aún está descubriendo” su orientación sexual: “Estoy intentando ser valiente y permitirme sentir cosas”

(CNN) — Shawn Mendes se tomó un tiempo durante su concierto en Colorado el lunes para abordar un tema personal.

En un vídeo muy compartido en las redes sociales, el cantante de 26 años hizo una pausa durante su actuación en el Red Rocks Amphitheatre para compartir “la verdad” acerca de su orientación sexual.

“Desde que era muy joven, ha habido esta cosa respecto a mi sexualidad, y la gente ha hablado de ello durante mucho tiempo”, dijo a la audiencia, reflexionando que comenzó en el negocio de la música cuando tenía 15 años.

“Me parece una tontería, porque creo que la sexualidad es algo muy complejo y difícil de encasillar”.

La estrella canadiense prosiguió: “Siempre lo sentí como una intromisión en algo muy personal para mí, algo que estaba descubriendo en mí mismo, algo que todavía tenía que descubrir, y todavía tengo que descubrir”.

