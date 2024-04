En el marco del Día Mundial de Los Simpson, Sergio Freire presentó en exclusiva a CNN Magazine su colección de artículos basados los habitantes de Springfield.

Su relación con Los Simpson comenzó en la niñez, y como una especie de amor a primera vista.

“Me ayudaron mucho. Me mostraron un mundo de humor a los 10 años, porque llegaron a Chile en 1990. Me acuerdo que vi el comercial y dije: ¿Por qué van a dar dibujos animados en la noche? Na’ que ver, se equivocaron. Y esperé el capítulo; los vi y me impresionó mucho el humor. Sentí que se parecía mucho al nuestro, pese a ser muy gringo”, cuenta el comediante.

La serie animada fue tan definitoria en su vida, que llegó a inspirarlo profesionalmente. “Me voló la cabeza y me marcó una línea de comedia. Y el que sigan haciendo capítulos y trabajando, a mí también me dice que la comedia es infinita y uno puede seguir trabajando de esto siempre”.

Hoy, tiene destinada una habitación especialmente acondicionada en el interior de la casa en la que vive junto a su pareja, la actriz María Paz Jorqueira y el hijo de ambos, Lucas; ubicada en la comuna de La Reina.

“Para mí, este lugar es una fuente de inspiración. Cuando yo tengo algún show importante, acá me vengo a cargar de energía y me encomiendo. Siento que son una buena vara”, compartió.

¿Te gustaría ver las piezas en persona? Al final de las imágenes podrás enterarte de cómo hacerlo.

Mira la galería

Mas imágenes de la colección

¿Te gustó la colección? ¡En julio podrás verla en persona!

Esta exclusiva colección, de más de 600 piezas, ha salido sólo una vez de su hogar: en 2019, como parte de una Comic-Con local durante tres días.

Pero, en honor a la importante celebración de sus dos décadas de trayectoria profesional, el humorista chileno deleitará a sus fanáticos -y a los amantes de las colecciones- con un show especial al que también llevará sus icónicas piezas

“Como estoy celebrando mis 20 años de comedia, quise entregarme. Este soy yo y esto también es parte de mí’“, expresó.

Todos los detalles

Fecha: Jueves, 27 de julio de 2024

Lugar: Teatro Caupolicán

Entradas: PuntoTicket.

Precios: Desde $20 mil hasta $40 mil