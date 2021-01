Tras el éxito de De una vez, su más reciente canción en español, Selena Gómez se prepara para lanzar su primer EP en ese idioma.

Así lo reveló la propia cantante por redes sociales, donde ya había adelantado que realizaría un par de nuevos sencillos en español.

Es que la artista de 28 años con raíces mexicanas reveló que su trabajo en lengua española estará disponible el próximo 12 de marzo y llevará por nombre Revelación.

Pero los fans de Gómez no tendrán que esperar hasta ese mes para escucharla cantar de nuevo, porque un adelanto del EP estará disponible este viernes 29 de enero.

Se trata de Baila Conmigo el sencillo que incluye la colaboración del reguetonero Rauw Alejandro y el productor puertorriqueño Tainy.

Recordemos que esta no es la primera vez que la intérprete canta en español. Entre las más populares de sus canciones en ese idioma destacan Un año sin lluvia y Dices, dos versiones de sus canciones en inglés, A year without a rain y Who says. Además, en 2018 fue parte de la colaboración de Taki Taki con DJ Snake.