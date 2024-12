Selena Gomez anuncia públicamente su compromiso con el productor musical Benny Blanco

Gomez, de 32 años, y Blanco, de 36, hicieron pública su relación hace aproximadamente un año. Estrellas como Taylor Swift y Jennifer Aniston felicitaron a la pareja, que ha colaborado en éxitos musicales como “Single Soon” (2023), y “I Can’t Get Enough” (2019).

(CNN) — Selena Gomez, estrella pop y actriz de la serie Only Murders in the Building ha anunciado estar comprometida con el productor discográfico y compositor Benny Blanco.

Gomez reveló la noticia el miércoles en Instagram, escribiendo: “La eternidad comienza ahora”, junto a una serie de fotografías en primer plano de su anillo junto con un montaje de picnic y fotos sonrientes de ella y Blanco.

“Eh, espera… Esa es mi esposa”, comentó Blanco en la publicación.

Un montón de cantantes y actores, entre ellos Taylor Swift, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cardi B, Lil Nas X y Julia Michaels felicitaron a la pareja por su compromiso.

“Sí, seré la niña de las flores”, escribió Swift en el post.

“¡¡¡CARIÑO!!! Felicidades, dulzura!”, escribió Aniston.

“Él es absolutamente todo en mi corazón”, expresó la intérprete en aquel momento.

Blanco se deshizo en halagos hacia Gomez en una aparición en The Drew Barrymore Show en mayo, diciendo que se despierta todos los días y no puede creer que llegue a compartir su vida con la superestrella.

“Es la persona más auténtica. Todo es tan real”, dijo. “Todos los días, cuando me despierto, paso junto al espejo, camino hacia ella, me miro y pienso: ¿Cómo llegué hasta acá?”

Gomez, exestrella infantil de Disney, recientemente obtuvo nominaciones a los Globos de Oro por sus actuaciones en la serie dramática de Hulu Only Murders in the Building y el thriller-musical de Netflix Emilia Pérez.

“Me siento muy agradecida y honrada”, escribió Gómez en un vídeo publicado en sus historias de Instagram.

Blanco ha coescrito canciones para gigantes de la industria como Rihanna, Katy Perry, Maroon 5 y Britney Spears.

Gomez, CEO de la marca de cosméticos Rare Beauty, de 5 años de antigüedad, se convirtió en septiembre en una de las multimillonarias más jóvenes de Estados Unidos que se ha hecho a sí misma.

Según Bloomberg, su patrimonio neto está valorado en 1.300 millones de dólares.