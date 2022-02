Locura desató el nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, revelado en el marco del Super Bowl 2022.

La cinta dirigida por Sam Raimi, que se sitúa luego de los acontecimientos ocurridos en Avengers: Endgame, Spider- Man: No Way Home y WandaVision, promete ampliar los límites de lo conocido.

En el segundo avance del film, una de las novedades sería el esperado cameo del Charles Xavier (Profesor X), interpretado por Patrick Stewart. Aunque no aparece en las escenas, hay rumores de que será parte de la producción.

En este misterioso viaje del Dr. Strange y Wanda Maximoff -Scarlet Witch- para restablecer la realidad, deberán adentrarse a las más oscuras y peligrosas dimensiones alternativas para enfrentarse a un nuevo adversario.

El film es protagonizado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams.

Su fecha de estreno está prevista para el 5 de mayo.