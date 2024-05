(CNN) – Susan Buckner, mejor conocida por interpretar a la alegre animadora de la escuela secundaria Rydell, Patty Simcox, en la película musical clásica de 1978 Grease, falleció. Ella tenía 72 años.

Buckner “murió pacíficamente” el 2 de mayo y estaba “rodeada de sus seres queridos”, según un comunicado enviado a CNN el martes por la publicista de su familia, Melissa Berthier. No se reveló la causa de la muerte.

“Susan será recordada por su amabilidad, generosidad y compromiso inquebrantable de generar un impacto positivo en las vidas de los demás”, decía la declaración de Berthier. “Su espíritu efervescente seguirá inspirando a generaciones de artistas y fans por igual“.

La nativa de Washington interpretó a Simcox, la enérgica y alegre animadora que sirvió como encarnación del espíritu escolar en la ficticia Rydell High de Grease, junto al icónico personaje de Newton-John, Sandy.

Antes de Grease, Buckner fue reina del certamen en 1971, cuando fue coronada Miss Washington, y luego representó al estado de Washington en el certamen de Miss América.

A principios de la década de 1970, apareció en episodios de The Dean Martin Show, Police Woman y Switch. Más tarde, Buckner mostró su talento musical mientras aparecía como bailarina y nadadora sincronizada en The Brady Bunch Variety Hour en 1976.

A lo largo de finales de los años 1970 y principios de los años 1980, Buckner apareció en varias series de televisión, incluidas Starsky and Hutch, The Love Boat y The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, y coprotagonizó la serie de ABC When the Whistle Blows junto a Dolph Sweet.

También apareció en la pantalla grande en la película de terror de 1981 dirigida por Wes Craven, Deadly Blessing, junto a Sharon Stone. Su crédito final, según su página de IMDb, es interpretar a una reportera de noticias en la película de 1989 Police Academy 6: City Under Seige.

En sus últimos años, según una biografía proporcionada por el publicista de Buckner, se alejó de Hollywood para centrarse en ser madre de sus dos hijos, Adam Josephs y Samantha Mansfield. Buckner también se convirtió en instructora de teatro para niños pequeños y enseñó danza en Coral Gables durante casi una década.