Rita Ora lanza nuevo hit como adelanto de su próximo álbum: Escucha aquí “Ask & You Shall Receive”

A la cantante británica se le pudo ver recientemente por las pantallas de Disney, al tomar un rol protagónico en "Descendientes: El ascenso de Red"

Rita Ora no se detiene. A tan solo un año desde el lanzamiento de su último álbum, regresa con un nuevo sencillo, Ask & You Shall Receive.

Es por esto que en CNN Magazine conversamos con la cantante británica sobre sus futuros proyectos en la música y su incursión en el mundo de la actuación.

La artista mencionó que se siente “muy positiva” tras el debut de su más reciente hit, con el que “quería hacer algo que no se sintiera tan pesado, pero que siguiera siendo un poco raro y entretenido“. Esto, porque buscaba diferenciarse de You & I, su último disco que definió como “emocional” y “personal”.

Ahora, la intérprete británica quiere que su próximo trabajo sea un reto y que para los oyentes resulte ser algo “incómodamente cómodo”.

Ora también ha dedicado parte de su trabajo a la actuación, pues ha participado en películas como la trilogía de 50 sombras de Grey.

Además, se le pudo ver recientemente como la reina de corazones en Descendientes: El ascenso de Red, un trabajo que le resultó “espectacular”.

La artista multifacética cuenta con varios proyecto por delante. Lo más cercano, aunque no haya una fecha definida, es el lanzamiento de su próximo álbum, con el que espera visitar Chile una vez más.

Mira aquí el video de Ask & You Shall Receive, el nuevo hit de Rita Ora