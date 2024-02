(CNN) – Sin comerciales, pero con algunas malas palabras y mucho tiempo para discursos de aceptación.

La 30ª edición anual de los premios Screen Actors Guild (SAG), que honra a los actores de la cosecha de películas y proyectos televisivos del año pasado, nominados y votados por otros actores, se llevó a cabo este sábado en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles.

El evento fue transmitido en vivo a nivel mundial en Netflix, una novedad para el programa y el servicio, lo que lo liberó para diferenciarlo de otras entregas de premios.

Si bien la ceremonia de este año no contó con un presentador, hubo una serie de animadores que subieron al escenario como presentadores, incluidos Idris Elba, Billie Eilish, Jessica Chastain, America Ferrera, Robert Downey Jr. y la presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, entre otros.

Jennifer Aniston entregó a Barbra Streisand el premio SAG Life Achievement, elogiando a la leyenda por “esa voz” y llamándola un ejemplo. Y Bradley Cooper también subió al escenario como parte del homenaje.

Streisand señaló en su discurso de aceptación que ha sido miembro de SAG-AFTRA durante más de 60 años y recordó cuando era una adolescente en Brooklyn y soñaba con convertirse en actriz mientras leía una revista de cine y comía “un medio litro de helado de café”.

También mencionó a actores clave del viejo Hollywood que eran judíos y que huyeron de Europa del Este para escapar de la persecución, diciendo: “Ahora sueño con un mundo donde esos prejuicios sean cosa del pasado”.

El primer premio de la noche fue un placer para los fans de “El diablo viste de Prada”, ya que las estrellas de la película de 2006 –Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt– se reunieron para presentarlo juntas.

El elenco de “Succession” lideró con cinco nominaciones entre las categorías televisivas. Mientras que “Barbie” y “Oppenheimer” obtuvieron cada una cuatro nominaciones en las categorías de películas, incluido el reconocimiento en la codiciada categoría de reparto coral.

Estos son los primeros premios SAG desde la prolongada huelga de actores en Hollywood del año pasado, que ocurrió al mismo tiempo que la huelga de guionistas de la WGA. También es el último gran evento de premios de entretenimiento antes de la ceremonia de los Oscar del próximo mes.

Revisa en la lista a continuación los nominados en sus respectivas categorías, con los ganadores en negrita.

Categorías de películas

Mejor actor masculino en un papel principal

Bradley Cooper, “Maestro”

Colmán Domingo, “Rusti”

Paul Giamatti, “Los restos”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Mejor actriz en un papel protagónico

Annette Bening, “Nyad”

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Carey Mulligan, “Maestro”

Margot Robbie, “Barbie”

Emma Stone, “Poor Things”

Mejor actor masculino en un papel secundario

Sterling K. Brown, American Fiction”

Willem Dafoe, “Poor things”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Ryan Gosling, “Barbie”

Mejor actriz en un papel secundario

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “El color púrpura”

Penélope Cruz, “Ferrari”

Jodie Foster, “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Mejor elenco en una película

“American Fiction”

“Barbie”

“El color morado”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

Categorías de televisión

Mejor actor masculino en televisión o miniserie

Matt Bomer, “Fellow Travelers”

Jon Hamm, “Fargo”

David Oyelowo, “Lawmen: Bass Reeves”

Tony Shalhoub, “Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie”

Steven Yeun, “Beef”

Mejor actriz en un televisión o miniserie

Uzo Aduba, “Painkiller”

Kathryn Hahn, “Tiny Beautiful Things”

Brie Larson, “Lessons in Chemistry”

Bel Powley, “A Small Light”

Ali Wong, “Beef”

Mejor actuación de un actor en una serie dramática

Brian Cox, “Sucession”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Sucession”

Matthew Macfadyen, “Sucession”

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “The Diplomat”

Sarah Snook, “Sucession”

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Bill Hader, “Barry”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia

Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Mejor reparto en una serie dramática

“The Crown”

“The Gilded Age”

“The Last of Us”

“The Morning Show”

“Sucession”

Mejor reparto en una serie de comedia

“Abbott Elementary”

“Barry”

“The Bear”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

Honores al conjunto

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película

“Barbie”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“John Wick: Chapter 4”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión

“Ahsoka”

“Barry”

“Beef”

“The Last of Us”

“Mandalorian”