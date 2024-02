El actor chileno Pedro Pascal fue galardonado con el premio al Mejor Actor de una serie dramática por su papel en The Last of Us en los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG).

“Esto está mal por numerosas razones, estoy un poco ebrio”, comenzó diciendo un nervioso y emocionado Pascal al recibir el premio.

Pascal compitió con Brian Cox (Succession), Billy Crudup (The Morning Show), Matthew Macfadyen (Succession) y Kieran Culkin (Succession).

El triunfo de Pascal fue una sorpresa, ya que Culkin había ganado un Emmy, un Critic’s Choice y un Globo de Oro en la misma categoría, premios a los que también estuvo nominado Pascal.

Este es el primer premio SAG de Pascal en su segunda nominación. En 2015, estuvo nominado en la categoría de Mejor Reparto en Drama por su papel como Oberyn Martell en Game of Thrones.

“Voy a tener un ataque de pánico y me voy a ir”, dijo Pascal al final de su discurso con una sonrisa, mientras salía del escenario agarrando su estatuilla.

En una entrevista posterior en el backstage del evento, Pascal dijo que ganar el premio “fue muy sorpresivo“, ya que el favorito para llevarse el premio era Culkin.