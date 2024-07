Fotos revelan avanzado embarazo: Reportan que Margot Robbie y su marido Tom Ackerley estarían esperando a su primer hijo

Este domingo, diversos medios de comunicación revelaron que la actriz Margot Robbie estaría esperando a su primer hijo junto a su esposo Tom Ackerley.

La revista People señaló que, si bien los representantes de la pareja aún no han confirmado la noticia, múltiples de sus fuentes sí lo hicieron.

“Múltiples fuentes confirman a People que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé”, comunicó el medio estadounidense.

A lo reportado por los medios se suma una imagen capturada por paparazzis, en la que se puede apreciar a la actriz australiana con el estómago al descubierto y ligeramente abultado durante unas vacaciones en Italia.

Robbie y Ackerley se conocieron en 2013 durante el rodaje de la película Suite francesa, donde ella interpretaba a Celine y él se desempañaba como ayudante de dirección. En 2016 decidieron contraer matrimonio en una ceremonia privada en Australia.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj

— 21 (@21metgala) July 7, 2024