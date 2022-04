(CNN) – Los Razzies, un programa de premios irónicos que otorga honores a lo peor del cine del año, retiraron el premio destinado a Bruce Willis luego de que la familia del actor revelara que sufre de afasia, una afección médica que afecta sus capacidades cognitivas.

“Después de mucho pensar y considerar, los Razzies han tomado la decisión de rescindir el premio Razzie otorgado a Bruce Willis debido a su diagnóstico recientemente revelado”, señaló un comunicado de The Razzies. “Si la condición médica de alguien es un factor en su toma de decisiones y/o su desempeño, reconocemos que no es apropiado darle un Razzie“.

El miércoles, la familia de Willis, incluida su exesposa Demi Moore, señalaron en una misiva que el actor se tomaría un descanso de la actuación debido a su condición médica. “Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”, decía en parte el comunicado.

Según la Clínica Mayo, la afasia es “una enfermedad que impide que te comuniques” y puede ser causada por un derrame cerebral, una lesión en la cabeza, un tumor cerebral o una enfermedad.

Los Razzies este año “nominaron” a Willis por ocho de sus actuaciones en una categoría nombrada en su honor, “Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021”. El grupo finalmente decidió que su papel en Cosmic Sin era la ganadora.

The Razzies are truly sorry for #BruceWillis diagnosed condition. Perhaps this explains why he wanted to go out with a bang in 2021. Our best wishes to Bruce and family.

— The Razzie® Awards (@RazzieAwards) March 30, 2022