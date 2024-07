¿Quién fue Claudio Reyes? el actor y comediante chileno que le dio vida a Charly Badulaque y al Huaso Clemente

El intérprete destacó con importantes papeles en series de los ochenta, como "La Torre" y "Bellas y Audaces". Además tuvo un paso por la política como concejal de Puente Alto, representando a la UDI.

En la madrugada de este domingo, se confirmó el fallecimiento del comediante Claudio Reyes a los 64 años. De acuerdo a lo informado por T13, Reyes sufrió un infarto el sábado cerca de las 23 horas mientras celebraba el cumpleaños de un amigo. El alcalde de Longaví, Cristián Menchaca, y el hermanastro de Reyes confirmaron la triste noticia.

¿Quién fue Claudio Reyes?

Claudio Reyes comenzó su carrera a mediados de los años 80, destacando en teleseries como La Torre 10 y Bellas y Audaces. En los 90, se unió al elenco del popular programa de comedia Jappening con Ja, donde se ganó el cariño del público con personajes memorables como “El Huaso Clemente”, “Clementina” y “Charly Badulaque”. También participó en el programa Morandé con Compañía.

Además de su carrera en televisión, Reyes fue elegido concejal por la comuna de Puente Alto, representando a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En 2023, Claudio Reyes reveló en una entrevista con Nicolás Larraín en el programa Not News que había sufrido un infarto. Durante la conversación, narró el difícil momento de salud que había vivido unas semanas antes.

“Tengo enfermedades de base: hipertensión y diabetes, que fue lo que influyó, según dijo el doctor”, explicó en aquel entonces. “Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli. Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la dejé a un lado, y me fui sintiendo más mal y más mal”, relató Reyes.

En la misma entrevista, al ser preguntado por Nicolás Larraín sobre su estado de salud, Reyes respondió: “Cortito: el domingo 23 tuve un infarto. Así de simple”. Agregó con humor: “Para mala suerte de mis amigos de la izquierda, estamos vivos, estamos vivitos, recuperándome”.

El legado de Claudio Reyes en la comedia chilena perdurará a través de sus personajes y actuaciones que marcaron a generaciones de espectadores.

Sus controvertidas declaraciones políticas

En 2018, Claudio Reyes tuvo un paso por el programa Con las Manos en la Masa, de Vía X, en el que abordó algunos de los temas y puntos claves que marcaron su trayectoria en la televisión.

En dicho programa contó que vivió cerca de 30 años siendo discriminado por ser derecha, que la expresidenta Bachelet era “caquita con cebolla” y que su salida de las teleseries se debió a que salió con una nieta de Augusto Pinochet.

“Estoy orgulloso de ser un facho pobre y no un izquierdista ladrón”, disparó como declaración de principios. Del mismo modo, aseguró que “los que hablan más de tolerancia son los más intolerantes, por eso no los respeto y no los quiero”.

Reyes recordó su época de cercanía con la UDI, tienda a la cual aseguró que no volvería, pero a la que entró porque no tenía nada que perder ante los ataques que recibió por ser de derecha.

El actor también lanzó algunos dardos hacia el movimiento feminista de la época.

Reclamó que “se están yendo para el otro lado, se están pasando de la raya. Estamos perdiendo nuestra identidad nacional, nuestra idiosincrasia, nos estamos poniendo peor que los papas. Estamos más papistas que en la época de la inquisición”.

Por último, el intérprete de Charly Badulaque se mostró a favor de la pena de muerte y calificó a la Ley de Acoso Callejero como “una estupidez”.