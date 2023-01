Este viernes 20 de enero en la madrugado el cantante español Quevedo, estrenó su primer disco Donde Quiero Estar, con una propuesta audiovisual poco tradicional, el disco debut del español no se queda atrás en las polémicas.

El álbum debut de Quevedo cuenta con 16 canciones donde colabora con diferentes artistas urbanos desde el puerto riqueño Myke Towers, los españoles Cruz Cufane, Omar Montes y JC Reyes; y hasta el productor musical colombiano Ovy On The Drums.

El single lanzado para hacer promoción del nuevo disco de Quevedo fue PUNTO G, sencillo que acumula más de 100 millones de reproducciones en Spotify y 32 millones de visualizaciones en YouTube.

El canario agradeció a través de su cuenta oficial de Instagram todo el éxito del año pasado y reflexionó respecto a su posición como artista: “Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera. es complicado saber dónde estar cuando todo va tan rápido”.

“Es un regalo de mí para ustedes, y también de Quevedo para Pedro. por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso”, sentenció en la publicación.

Pero este disco no se queda atrás en las polémicas, desde que salió el sencillo PUNTO G, hasta la revelación de la portada del disco, miles de usuarios en redes sociales hablaron de las referencias utilizadas por el español.

¿Simples referencias o plagio de Quevedo?

Pedro Luis Domínguez, mejor conocido como Quevedo, tiene tan solo 21 años y una carrera prometedora en la música urbana, hits como la session con Bizarrap, PUNTO G o VISTA AL MAR, son sinónimo del éxito del canario que genera polémicas con sus últimos lanzamientos.

PUNTO G y la polémica con Brytiago

El cantante puertorriqueño Brytiago en 2016 lanzó una canción con el mismo nombre, pero no sería la única coincidencia que existe con el éxito del español.

En los últimos 15 segundos de la canción de Quevedo, que fue lanzada en noviembre del año pasado, utilizó el mismo estribillo de la canción de Brytiago: “La bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que le activa su punto G soy yo, fuma y se arrebata, me llama y solita se mata, de eso se trata”.

Lo que pudo haberse quedado en una simple referencia del español, aumentó en la polémica cuando el puertorriqueño en sus redes sociales expresó su descontento: “después que sacaste tu tema #PUNTOG hablamos por DM y por WhatsApp, te invité por tercera vez a colaborar en mi disco y qué paso? En visto”. El cantante además agregó ser “dueño de lo mío y a mí no me hace falta un porcientito de un tema tuyo”, declaró mediante historias de Instagram.

Quevedo se mantuvo en silencio respecto a la polémica hasta que en un comentario de TikTok de un video que hacía referencia a la polémica comentó: “Punto G de Brytiago fue un tema que me marco mucho cuando yo tenía 14, 15 años y decidí hacerle un homenaje en este tema que simplemente son 15 segundos que hago la referencia. Que cada uno lo vea como lo quiera ver”, enfatizó el cantante.

Luego de la polémica desatada el cantante español decidió cambiar la letra de la canción. Los últimos segundos de la canción dan a lugar a las siguientes estrofas: “Y te toqué el punto G, me enchulé, sigue guayándole, sigue guayando, sigue guayándole, sigue guayando. Punto G, le enchulé, hasta abajo bebé, hasta abajo, hasta abajo bebé, hasta abajo”.

¿La misma portada que Drake?

Esta no es la única polémica que acecha al español, ya que después del estreno de su nuevo disco Donde Quiero Estar, diferentes comentarios se dieron en redes por la portada del álbum.

En 2013 el rapero canadiense Drake estrenó el disco Nothin Was The Same. En la versión deluxe del disco, el cantante estrenó una nueva portada con referencias del primero, pero con una imagen renovada de un Drake adulto, y no la de un niño.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con Quevedo? La imagen por sí sola del nuevo disco de Quevedo y el de Drake tienen bastantes similitudes, ya sea en el color, en el concepto de las nubes y en la representación de ambos artistas.

Aunque el español no se ha referido ante este suceso, en redes sociales ya han salido miles de fanáticos a tildar de plagio a Quevedo.