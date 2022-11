(CNN Español) – Bad Bunny no solo lidera las nominaciones a los premios Latin Grammy y los American Music Awards 2022. Apple Music dio a conocer este miércoles que el intérprete puertorriqueño es su artista del año 2022 y el primer latino en recibir la distinción.

“Un verano sin ti“, es el disco que lleva a Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, a la cima de Apple Music este año. No solo fue el álbum más reproducido en la plataforma este año, también es el álbum latino más grande de todos los tiempos, dijo Apple Music a través de un comunicado.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022″, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and Beats de Apple, a través de un comunicado compartido con CNN.

Por su parte, Bad Bunny agradeció a sus seguidores por ayudarlo a hacerse de un nombre dentro del sector musical latino.

“Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he vivido. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, dijo el puertorriqueño en un comunicado.

En tan solo 4 años Bad Bunny paso de ser presentado como un artista emergente por Apple Music, incluyéndolo en 2018 en su programa Up Next, a ser el más escuchado por los usuarios de esa plataforma.

En 2018, Apple Music ya reconocía la facilidad del puertorriqueño de fusionar sonidos con el reguetón y el trap, y llevarlos a un escenario global.

“Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”, agregó Schusser a través de un comunicado.

Si todavía queda alguno por convencer, Apple Music compartió con CNN los récords que el conejo malo pulverizó en la plataforma. Estos son:

