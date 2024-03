La 96ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocidos como los Oscar, se celebrará este domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, Hollywood, en Estados Unidos.

La lista de nominaciones es liderada por Oppenheimer de Christopher Nolan, que compite en 13 categorías. Le sigue Poor Things, con 11 nominaciones, mientras que el drama de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon obtuvo 10 nominaciones. Predecir quién se quedará con el galardón a mejor película es siempre una tarea compleja.

¿Cuáles son las 10 películas que competirán a mejor película y dónde verlas?

1. Oppenheimer

La película cuenta la historia del director del “Proyecto Manhattan” Julius Robert Oppenheimer, la mente detrás de la primera bomba atómica estallada en la historia de la humanidad.

Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, logró 13 nominaciones a los premios, con lo que se convirtió en la más nominada:

Mejor película

Mejor director – Christopher Nolan (quien no ha ganado ningún Oscar)

Mejor actor protagonista – Cillian Murphy

Mejor actor de reparto – Robert Downey Jr.

Mejor actriz de reparto – Emily Blunt

Mejor diseño de vestuario

Mejor guión adaptado

Mejor maquillaje y peinado

Mejor banda sonora

Mejor diseño de producción

Mejor edición

Mejor sonido

Mejor fotografía

Puedes verla en Prime Video – Arriendo o compra (UHD, HD y SD) o Apple TV – Arriendo o compra (4K).

2. Pobres Criaturas (Poor Things)

La cinta se relaciona a una adaptación moderna de la historia de Frankenstein de la obra de Mary Shelley (1992). Pobres Criaturas narra la historia de Bella Baxter (Emma Stone), quien fue revivida por el Dr. Godwin Baxter. Bella intenta defender la igualdad, la ética y la libertad en un mundo dirigido por el griego Yorgos Lanthimos.

La película obtuvo 11 nominaciones y ya está disponible en todos los cines nacionales.

Estas son sus 11 nominaciones:

Mejor película

Mejor director – Yorgos Lanthimos

Mejor actriz protagonista – Emma Stone

Mejor actor de reparto – Mark Ruffalo

Mejor diseño de vestuario

Mejor guión adaptado

Mejor maquillaje y peinado

Mejor banda sonora

Mejor diseño de producción

Mejor edición

Mejor fotografía

3. Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna)

El drama dirigido por Martin Scorsese (Taxi Driver, Buenos Muchachos, El Lobo de Wall Street, entre otras) llegará a competir con 10 nominaciones. Killers of the Flower Moon relata los crímenes y asesinatos en una comunidad indígena petrolera en Oklahoma, Estados Unidos, con un reparto de lujo: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone.

A sus 81 años, Martin Scorsese se consolida como la persona con más nominaciones en mejor dirección (10 veces).

La película puedes verla a través de Apple TV – Incluida con la suscripción.

Esta son sus 10 nominaciones:

Mejor película

Mejor director – Martin Scorsese

Mejor actriz protagonista – Lily Gladstone

Mejor actor de reparto – Robert De Niro

Mejor diseño de vestuario

Mejor canción original – Wahzhazhe (A song for my people)

Mejor banda sonora

Mejor diseño de producción

Mejor edición

Mejor fotografía

4. Barbie

La película dirigida por Greta Gerwig (quien es la única cineasta en haber logrado tres nominaciones en sus películas) intenta mostrar cómo sería integrar a Barbie -representada por Margot Robbie- en el mundo real, donde aún se vive bajo el patriarcado. Barbie logró ocho nominaciones con la actuación de Ryan Gosling, America Ferrera y su particular soundtrack donde destacan Billie Eilish y otras artistas.

8 nominaciones: Mejor película

Mejor actor de reparto – Ryan Gosling

Mejor actriz de reparto – America Ferrera

Mejor diseño de vestuario

Mejor guión adaptado

Mejor canción original – I’m Just Ken

Mejor canción original – What Was I Made For?

Mejor diseño de producción

Puedes ver Barbie en HBO Max – Incluida con la suscripción.

5. Maestro

La cinta dirigida por Bradley Cooper es una oda a la carrera y vida del legendario compositor y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein. Maestro fue reconocida con siete nominaciones, principalmente por la actuación de Bradley Cooper y Carey Mulligan.

7 nominaciones:

Mejor película

Mejor actor protagonista – Bradley Cooper

Mejor actriz protagonista – Carey Mulligan

Mejor guión original

Mejor maquillaje y peinado

Mejor sonido

Mejor fotografía

Puedes ver la película en Netflix – Incluida con la suscripción.

6. The Holdovers (Los que se quedan)

Bajo la dirección de Alexander Payne, ganador de dos premios Oscar, The Holdovers trae una historia conmovedora de un profesor que debe pasar las fiestas con tres alumnos en su colegio. La trama logró cinco nominaciones y deja abierta la reflexión sobre la amistad y el cuidado hacia el otro.

5 nominaciones:

Mejor película

Mejor actor protagonista – Paul Giamatti

Mejor actriz de reparto – Da’Vine Roy Randolph

Mejor guión original

Mejor edición

Disponible en cines.

7. American Fiction

Protagonizada por Jeffrey Wright y dirigida por Cord Jefferson (ganador de un Emmy por mejor guion en la serie Watchmen), American Fiction cuenta con cinco nominaciones y promete una sátira sobre la inclusividad detrás de la comunidad afroamericana. la historia se cuenta a través del escritor Thelonious “Monk” Ellison, quien intenta escribir una novela que aborde los estereotipos raciales.

Disponible en Amazon Prime – Incluida con la suscripción.

5 nominaciones:

Mejor película

Mejor actor protagonista – Jeffrey Wright

Mejor actor de reparto – Sterling K. Brown

Mejor guión adaptado

Mejor banda sonora

8. The Zone of Interest (Zona de interés)

La película británica basada en la novela de Martin Amis se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia de un comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig, de una forma atípica a las cintas de guerra, ya que muestra el ámbito más familiar y personal.

Con cinco nominaciones, The Zone of Interest es una de las dos películas no estadounidenses que compiten por primera vez en la categoría a mejor película.

5 nominaciones:

Mejor película

Mejor director – Justine Triet

Mejor actriz protagonista – Sandra Hüller

Mejor guión original

Mejor edición

Disponible en cines.

9. Anatomy of a Fall (Anatomía de una caída)

Con 150 minutos de filme, Anatomy of a Fall, de la directora Justine Triet, se concentra en un drama legal de una familia que vive en los Alpes franceses. La película ahonda en el caso de una investigación por muerte sospechosa y cómo se intenta demostrar la inocencia.

Al igual que The Zone of Interest, logró cinco nominaciones, siendo una cinta no estadounidense que compite en la categoría a mejor película.

5 nominaciones

Mejor película

Mejor director – Justine Triet

Mejor actriz protagonista – Sandra Hüller

Mejor guión original

Mejor edición

Disponible en cines.

10. Past Lives (Vidas pasadas)

De la mano de la directora surcoreana Celine Song, esta película provoca un mix de emociones agridulces, pero realistas. Past Lives trata del amor, la migración, los encuentros que marcan el destino y los que no pudieron ser.

2 nominaciones:

Mejor película

Mejor guión original

La película está disponible en cines.

¿Dónde ver los premios Oscar?

Por tercer año consecutivo, CNN Chile transmitirá la ceremonia de los Premios Oscar.

La conducción estará a cargo de Viviana Encina y Fernando Paulsen, e iniciará a las 19:00 horas por las pantallas de CNN Chile, con entrevistas y los detalles de la Alfombra Roja. A contar de las 21:00 horas se dará paso a la ceremonia.