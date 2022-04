(CNN) — Después de un retraso de más de dos meses causado por una pandemia impredecible, los premios Grammy regresan el domingo con una gran cantidad de posibles momentos históricos.

Por primera vez, la 64ª ceremonia anual se llevará a cabo en Las Vegas, lejos de su tradicional hogar en Los Ángeles. El evento de este año, organizado por Trevor Noah, también trae cambios en la votación y dos nuevas categorías .

Y varios artistas de la clase de nominados de este año, desde hip hop hasta jazz y música pop, podrían batir récords.

Aquí hay cinco nominados, algunos nombres conocidos, algunos recién llegados, en la cúspide de hacer historia:

Kanye West

Kanye West, que ahora se hace llamar Ye, podría no ser bienvenido este año como artista de los Grammy, pero se asegurará un lugar en la historia si supera las 23 victorias de Jay-Z, la mayor cantidad para un artista de hip hop. Ye tiene 22 premios Grammy y está nominado a cinco más , incluido álbum del año por Donda.

Pero no será fácil. Para no quedarse fuera, Jay-Z tiene tres nominaciones este año, incluyendo dos con Ye por Donda y mejor canción de rap por Jail.

BTS

La banda de chicos BTS hizo historia el año pasado como las primeras estrellas pop coreanas en obtener una nominación al Grammy en la categoría de actuación de dúo/grupo pop. Si su álbum Butter gana en esa categoría este año, serán el primer acto de K-pop en ganar un Grammy.

BTS ya hizo historia como los primeros artistas coreanos en subir al escenario en los Grammys en 2019, cuando presentaron el premio al Mejor Álbum de R&B.

Olivia Rodrigo

La sensación del pop Olivia Rodrigo ha sido nominada a siete premios por su álbum debut, Sour, que incluyen mejor artista nuevo, álbum del año, canción del año y grabación del año, los dos últimos por su conmovedora balada Drivers License.

Si se lleva a casa todos esos premios, Rodrigo, de 19 años, podría convertirse en la segunda artista más joven en arrasar en las cuatro categorías principales de los Grammy: mejor álbum, canción, disco y artista nuevo.

En 2020, Billie Eilish se convirtió en la artista solista más joven en ganar los cuatro premios más importantes de los Grammy con 18 años.

Para igualar su hazaña, Rodrigo también necesitará superar a Eilish. El reciente ganador del Oscar también está nominado en tres categorías principales.

Tony Bennett

Tony Bennett ganó por primera vez el álbum del año por I Left My Heart In San Francisco en la quinta ceremonia anual de los Grammy. Eso fue en 1963, y aún recibe nominaciones a los Grammy décadas después.

Bennett tiene cinco nominaciones este año por su colaboración con Lady Gaga, incluyendo álbum del año y grabación del año. La pareja está nominada por su versión de I Get a Kick Out of You de Cole Porter, una canción escrita hace unos 88 años.

A los 95 años, Bennett es la persona de mayor edad en lanzar un álbum con material nuevo, y algunos de sus mayores éxitos ocurrieron en la última década.

Jon Batiste

El cantante Jon Batiste lidera a todos los artistas este año con 11 nominaciones a los Grammy en diferentes géneros, que incluyen grabación del año, álbum del año, mejor solo de jazz improvisado y mejor álbum de R&B.

Batiste tiene experiencia en jazz y se desempeña como líder de banda y director musical en The Late Show with Stephen Colbert. Sus premios Grammy provienen de su trabajo en la banda sonora de la película de Pixar Soul y de su álbum de 2021, We Are.

Si Batiste se lleva a casa al menos nueve premios el domingo, marcará otro hito: superar a Michael Jackson y Santana como los artistas que han ganado más premios Grammy en un año.

Ambos recibieron ocho premios Grammy cada uno en 1984 y 2000, respectivamente.