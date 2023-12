La histórica banda británica de rock alternativo Placebo volverá a Chile para un concierto a mediados de marzo de 2024 en el Movistar Arena, luego de 10 años de su última presentación en suelo nacional.

Los artistas vuelven en el contexto de la gira de su nuevo álbum, Never Let Me Go, lanzado en marzo de 2022.

¿Cuándo comienza la preventa?

Las preventas para el show de Placebo serán exclusivas para clientes del Banco de Chile, quienes además gozarán de un 20% de descuento.

Esta vent aexclusiva se realizará este martes 5 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

La preventa contará con un tope de 4.000 boletos y se venderá un máximo de cuatro tickets por cliente.

¿Cuándo comienza la venta general?

La venta general se llevará a cabo desde las 12:00 horas del jueves 7 de diciembre en el mismo sistema.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios de las entradas para Placebo, considerando el cargo por servicio, son los siguientes: