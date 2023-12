Grandes noticias para los fanáticos del rock alternativo: este lunes, Placebo anunció su regreso a Chile después de diez años.

Desde su formación en 1994 y de la mano del carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal, la banda británica se ha vuelto un ícono y referente musical de generaciones.

Ahora, llegan para presentar su octavo álbum: Never Let Me Go, trabajo del cual se desprenden exitosamente varios sencillos como Surrounded By Spies, Try Better Next Time, Happy Birthday In The Sky y más.

Fecha, lugar y compra de entradas

El nuevo concierto está agendado para el 20 de marzo de 2024, en el Movistar Arena.

Habrá preventa exclusiva con Banco de Chile este 5 de diciembre desde las 12:00 horas.

Las entradas se pueden adquirir a través de PuntoTicket.