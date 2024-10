Película basada en el videojuego de terror “Until Dawn” ya tiene fecha de estreno

El largometraje contempla el regreso del multifacético director sueco David F. Sandberg al género del terror. Entre sus trabajos previos, destacan títulos que van desde “Lights Out” (2013) y "Annabelle: The Creation” (2017), hasta “Shazam” (2019) y “Shazam: Fury of the Gods” (2023).

Until Dawn, el exitoso videojuego desarrollado por Supermassive Games y publicado por PlayStation, dará un salto a la pantalla grande en 2025 y la fecha exacta de su estreno ya ha sido anunciada.

Se trata del último proyecto de PlayStation Productions, que también está detrás de la serie The Last of Us, de HBO, y los largometrajes de Sony Uncharted y Gran Turismo.

Lanzado originalmente en 2015 y relanzado el 4 de octubre, con remasterización PS4 y PC, el software captó la atención de los fanáticos del terror desde un inicio, gracias a su narrativa interactiva.

En él, los jugadores asumen el control de ocho personas que se encuentran atrapadas en un remoto refugio en la montaña, luchando por sobrevivir a los ataques de criaturas monstruosas y un asesino misterioso.

Las elecciones que toman los jugadores determinan el destino de los personajes, e impactan directamente en el desarrollo de la historia, cualidad que lo convierte en un título altamente rejugable.

Los detalles de la película

Según consignó The Hollywood Reporter, la fecha de estreno está fijada para el 25 de abril de 2025.

El reparto de la adaptación al cine de Until Dawn está encabezado por actores como Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion, Maia Mitchell y Peter Stormare.

El nombre de este último fue recibido con gran entusiasmo por los fanáticos del videojuego, pues repetirá su papel del terapeuta Dr. Hill, un personaje central en el desarrollo de la historia original.

La película contemplará el regreso del multifacético director sueco David F. Sandberg al género del terror. Entre sus filmes previos destacan desde Lights Out (2013), Annabelle: The Creation (2017) hasta Shazam (2019) y Shazam: Fury of the Gods (2023).