“La cultura woke es tan horrenda y facha como cualquier otro fanático de derecha”: Las reflexiones políticas de Pedro Peirano

El guionista y creador de 31 Minutos además aseguró que "la ultraderecha más imbécil" está de moda en el mundo y que la alternativa en la izquierda "es igual de mala".

El periodista y guinista Pedro Peirano -uno de los creadores de la serie 31 Minutos– abordó la situación del país desde el punto de vista político.

En conversación con The Clinic, aseguró que “Chile no es ajeno al contexto global. La ultraderecha más imbécil es la que está de moda en todo el mundo y aquí ha aparecido con fuerza. Lo que más preocupa y apena es algo que decía Bachelet el otro día: los jóvenes se sienten atraídos por la figura de Pinochet y han empezado a reproducir ciertos discursos de odio que parecían enterrados”.

“Pinochet, Trump e incluso Milei, en Argentina, generan un fetichismo oculto que ahora se materializa en apoyo político. Uno piensa que si Biden no hubiese ganado la elección anterior en Estados Unidos, Trump habría terminado ya su segundo gobierno y probablemente se hubiera hecho tan impopular que eso habría afectado a la moda facha, pero en vez de eso, Trump ganó el voto popular, que es una cosa que no había pasado”, añadió.

Pedro Peirano y el presente político de Chile

En esa misma línea, asegura que “es increíble ver que el mundo está dominado por villanos peores que los de cualquier ficción. Son puros hueones caricaturescos, gritones, ridículos, como el Hitler que uno veía gritando en sus videos de propaganda frente a toda esa gente que reaccionaba como ante un líder mesiánico. Las imágenes del presente son tan parecidas. Estamos en una regresión mental de la sociedad y volviendo a los años 30 del siglo pasado, en la pre Segunda Guerra Mundial, y es una moda que puede durar harto”.

Consultado sobre las alternativas que presenta la izquierda, señaló que “la alternativa que hay es igual de mala. Hoy tenemos un enfrentamiento entre fascismos, porque la cultura woke es tan horrenda y facha como cualquier otro fanático de derecha“.

“Son puras personas ‘waiting to be offended‘ todo el rato y disfrazados de otras cosas. Muchos pregonan con la libertad absoluta, pero han generado un clima bastante hostil y restrictivo. O sea, ¿por qué tienes que usar tantas etiquetas para todo? ¿Por qué hay tanta necesidad por definirse?”, acotó.

Además, reflexionó que “aunque soy súper respetuoso con la identidad de cada uno, no me cabe el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Jamás lo atacaría o pediría que lo prohibieran, pero lo que hizo fue complejizar todo, además de segmentarnos de otra forma. Ahora resulta yo soy un hombre cis y tal y tal, pura mierda, y eso me sitúa en una “mejor” o “peor” posición que otros según desde donde se nos mire”.

Respecto al Gobierno de Boric, aseguró que lo ha visto “súper torpe y que “debe ser muy difícil estar tan arriba, en el máximo cargo, y tener que ponerse a la altura de quien no eres y de quien deberías ser. El porrazo puede ser fuerte”.

“Entonces, el Gobierno es lo que es nomás; no es muy bueno, pero tampoco es un desastre. Yo espero que sea recordado por las cosas buenas, porque creo que el Presidente es un hueón querible. No debe haber nadie que piense lo contrario, a pesar de la torpeza y de los escándalos. Ahora es muy probable que gane Evelyn Matthei, pero yo nunca–nunca voy a votar por la derecha“, sentenció.