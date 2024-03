Ya se dio a conocer el próximo proyecto de Pedro Pascal en Hollywood.

El actor chileno será parte del reparto de la película Eddington, cuya dirección quedará en manos del cineasta Ari Aster, cerebro tras aclamados filmes de terror psicológico como Hereditary (2018) y Midsommar (2019).

Su director de fotografía, en tanto, será Darius Khondji (nominado al Oscar en dicha categoría por su trabajo en Evita, en 1997; y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, en 2023).

Además de Pascal, el elenco estará encabezado por Joaquin Phoenix (Mejor Actor por Joker, en 2020) y otros destacados actores como Emma Stone -que la semana pasada ganó su segunda estatuilla a Mejor Actriz de su carrera-, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward y Clifton Collins Jr.

Según reporta Deadline, el filme será un western. Detalles específicos sobre la trama se mantienen en secreto, pero Aster dirigirá la película a partir de su propio guión.

La película se llevará a cabo en asociación con A24, compañía cinematográfica responsable de proyectos de la talla de Moonlight (2016), Lady Bird (2017), Everything Everywhere All At Once (2022) y la serie Euphoria (2019 a la fecha).

La producción de Eddington está programada para empezar esta semana.