Esta jornada se dio a conocer que el actor nacional Pedro Pascal fue invitado a participar en el capítulo 19 del popular programa británico The Graham Norton Show el próximo 24 de febrero.

La información fue dada a conocer por la cadena BBC, la que también reveló que Pascal compartirá pantalla con actores como Sir Patrick Stewart, Dame Helen Mirren, Ariana DeBose y la cantante Freya Ridings.

Cabe recordar que el intérprete de Joel en la serie del momento, The Last of Us, fue el anfitrión de programa norteamericano Saturday Night Live, en el que Pascal habló su familia en Chile, su estatus como estrella y de cómo sus padres tuvieron que escapar de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.

The Graham Norton Show es un espacio muy parecido al programa estadounidense, y el late más visto de Inglaterra, por lo que los seguidores del chileno están expectantes para ver con qué los sorprende.