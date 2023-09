En el marco de los 50 años del Golpe de Estado, el actor chileno Pedro Pascal, publicó en su cuenta oficial de Instagram diversas intervenciones que se han realizado en el país, con el fin de visibilizar las violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura.

El actor de The Last of Us en diversas ocasiones ha relatado los efectos que sufrió su familia tras 11 de septiembre de 1973. Específicamente en el podcast Smartless, donde comentó que su familia debió huir de Chile y convertirse en refugiados políticos.

A pesar de que padres en ese momento eran “estudiantes universitarios jóvenes y liberales”, y que si bien no “eran revolucionarios en ningún sentido de la imaginación”, el primo hermano de su madre estaba “muy involucrado en el movimiento de oposición contra el régimen militar“.

Luego, relató que una víctima de un tiroteo fue llevada a la casa de su padre, quien estaba haciendo una residencia en un hospital. Pascal dijo que le pidieron a su padre ayudar a “atender la herida”, y que también acordaron “esconder” a la persona “por un tiempo”.

En ese contexto, Pascal tenía solo cuatro meses, y comentó que le dijeron que la persona que llevó a la víctima a su casa fue “detenida y torturada, y dio nombres“.

“Vinieron a buscar a mis padres, entonces mis padres tuvieron que esconderse durante unos seis meses”, señaló. Finalmente, complementó que sus padres encontraron una manera de escalar físicamente el muro de la embajada de Venezuela en Santiago y “exigir asilo”.

Al actor y su familia se les concedió asilo en Dinamarca antes de emigrar a los Estados Unidos. Sus padres lo criaron en Texas y en el sur de California.