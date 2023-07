Luego de años interpretando roles protagónicos en algunas de las series más taquilleras del mundo, el actor chileno Pedro Pascal fue nominado a sus 48 al premio de mejor actor en los Emmys por su participación en The Last of Us.

El actor que le dio vida a Joel Miller competirá con los actores Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin (Succession), Jeff Bridges (The old man) y Bob Odenkirk (Better call Saul).

Pascal también fue nominado mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en el Saturday Night Live -en el que fue anfitrión- y mejor narrador en Patagonia: La vida en los confines del mundo.

¿Cuándo es la entrega de los premios Emmy?

La edición número 75 de los premios Emmy se llevarán a cabo el próximo 18 de septiembre.