Pedro Pascal es el protagonista de comerciales bilingües sobre cerveza Corona

En los anuncios se puede ver al actor en la playa. "No hay nada más terapéutico que tener el océano delante", destacó.

Pedro Pascal habló con la revista People a propósito de la nueva campaña publicitaria de Cerveza Corona, La vida más fina.

Ya se encuentran en YouTube los tres comerciales que muestran al actor hablar en inglés y español. Pascal mencionó a la revista que era importante para él que la campaña se hiciera en ambos idiomas porque “gran parte de mi identidad está formada en torno a que ambos mundos sean mi mundo”.

El actor de 49 años se encuentra con una agenda copada por nuevos proyectos como la segunda temporada de The Last Of Us y su rol protagónico en la comedia romántica Materialist. Por lo mismo, comentó que “siempre que puedas encontrar un momento para conectar con tus seres queridos, o para ir a algún sitio que te haga conectar con el momento, es genial”.

“No hay nada más terapéutico que tener el océano delante y no pensar en nada más que en el momento en que te encuentras”.

Mira aquí la nueva colaboración entre Pedro Pascal y Cerveza Corona