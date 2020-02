El jueves 27 de febrero será el debut en solitario de Paul Vásquez en el Festival de Viña del Mar, una noche que agotó todas sus entradas por la presentación de la banda estadounidense Maroon 5.

En la conferencia de prensa “El Flaco” se emocionó al responder preguntar sobre los hechos ocurridos desde el 18 de octubre a la fecha. “Mucha sangre, muchos niños mutilados, mucho abuso. Yo no puedo subirme al escenario y hacer risa de eso”, aseguró.

El ex Dinamita Show enfatizó que no hablará de políticos en su rutina porque “no se merecen mi tiempo de nombrarlos en una rutina para que la gente se ría de ellos”.

“Ellos no hacen nada. Hacen todo en cuatro paredes. No han solucionado nada en cuatro meses. Entonces no voy a gastar mi rutina. La gente se quiere reír y yo no voy a perder tiempo con políticos”, agregó.

Al momento de sacarse fotos para la prensa acreditada, Vásquez se tapó su ojo izquierdo como homenaje a las víctimas de daños oculares en el estallido social.

Cabe recordar que el comediante es voluntario de bomberos y ha asistido a varios manifestantes heridos durante las protestas en Plaza Italia.