Paul McCartney se prepara para su concierto en Chile con clases de idiomas y asegura que viene a “pasarlo bien”

El exmiembro de The Beatles visitará otros países de Sudamérica como parte de su gira Got Back Tour, que retomará este próximo 1 de octubre.

Faltan 15 días para que Paul McCartney regrese a Chile con su gira Got Back Tour 2024, que lo llevará de visita a otros países de la región como Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia.

El cantante británico ya se prepara junto a su banda para la serie de conciertos que darán desde octubre a diciembre, y una de las tareas en las que ha comenzado a trabajar es aprender idiomas.

De acuerdo con un conocedor de la gira, el intérprete de Hope of Deliverance empezó a estudiar porque “le gusta hablar con el público en su propio idioma. Hace que el concierto sea más personal e íntimo. No solo le gustan los idiomas, sino que, como músico, tiene buen oído por naturaleza y eso le ayuda a aprender rápido”.

El regreso a Chile

McCartney vuelve a Chile luego de presentarse por última vez en el país en 2019 y tras recibir positivas críticas de la gira que actualmente lo tiene de viaje por el mundo.

El concierto en la capital chilena se realizará en el Estadio Monumental el próximo 11 de octubre, donde el artista interpretará algunas canciones como Hey Jude, Let It Be y Band on the Run.

En la antesala al evento, el mismo McCartney ha declarado que le “encanta Sudamérica. El público es fabuloso”, y que tiene “muchas ganas de pasarlo bien”.

Así, el exmiembro de The Beatles dejó a su fanaticada invitada al evento, que todavía cuenta con entradas, que pueden ser adquiridas a través de Ticketmaster.