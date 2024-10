Paul McCartney en Chile 2024: Una noche inolvidable llena de clásicos y emoción

El ex beatle deslumbró a más de 40.000 personas en el Estadio Monumental con un show de casi tres horas, recorriendo su legado musical y rindiendo homenaje a sus antiguos compañeros de banda.

A las 21:15 de la noche del viernes 11 de octubre arrancó el show más esperado de este 2024, el regreso del ex beatle Paul McCartney a nuestro país.

Quinta visita que se concretó en el Estadio Monumental que abrió las puertas a las 4 de la tarde y recibió a más de 40.000 personas, entre estas, muchas familias, padres y madres junto a sus hijos, un cruce generacional que llegaba a emocionar. Entre el público también se encontraba el pdte Gabriel Boric y el músico Álvaro Henríquez.

Sir Paul McCartney apareció vestido con un traje de dos piezas negro y elegante como es él y nos deleitó con un show de casi 3 horas que comenzó con Can’t buy me love, un clásico del cuarteto de Liverpool.

Como era de esperar, Macca revisitó canciones de sus distintas etapas musicales, desde los Beatles, pasando por Wings y su carrera en solitario, todo junto a una gran banda que incluía un trío de vientos, batería, guitarras y sintetizadores.

La puesta en escena jugaba con luces de colores, proyectaba diversos videos y también nos sorprendió simulando The Cavern, el famoso bar que acogió a los Beatles en sus inicios. Luego de la segunda canción “Junio’s Farm” de Wings, Paul McCartney saludó en español y con un lenguaje cercano a su público chileno: “Hola chiquillos, hola chiquillas”, desatando la euforia en el estadio. De lo más entendible, considerando que nos encontrábamos frente a una leyenda musical.

El ex beatle demostró una vez más su versatilidad musical. Los momentos de Paul sentando frente al piano fueron parte importante del show con canciones como Let it Be o My Valentine que dedicó a su señora presente esa noche, Nancy Shevell. Pero además, el músico pasó de tocar su clásico bajo a la guitarra, la mandolina y el ukelele, este último para interpretar “Something” y recordar a su gran amigo creador de esa pieza, el fallecido George Harrison. Mientras de fondo, se proyectaban imágenes de ambos amigos y luego se desvanecían en forma de mariposas y hojas.

Este fue uno de los momentos más emotivos, así como también cuando Paul interpretó la sentida “Here Today” que recuerda a John Lennon y cuando sonó “Now and Then”, catalogada como la última canción de los Beatles, mientras se proyectaba el video de los 4 músicos reunidos una vez más gracias a la tecnología.

En general, los momentos más emotivos del show fueron cuando Paul recordó a sus ex compañeros y amigos de banda. John Lennon, como era de esperar, apareció proyectado cantando junto a Paul “I’ve got a feeling”, y su voz se escuchó nítida, fue un gran momento. Otro momento para atesorar fue cuando Paul agarró la guitarra para interpretar la famosa “Blackbird” con una delicadeza absoluta.

“Este carrete está cuático” se atrevió a decir más adelante, aventurándose en un chilenismo.

En el tramo final del show sonaron otras grandes canciones como Ob-La-Di Ob-La-Da, Band on the run, Get back, Let it be, Hey Jude, Live and Let Die, que desencadenó una gran lluvia de fuegos artificiales y Helter Skelter.

Los 82 años del ex beatle solo demuestran talento, trabajo, genialidad, energía y compañerismo. Paul McCartney nos hizo cantar a todo pulmón, bailar y llorar, nos hizo viajar a nuestros años mozos, a nuestro recuerdo de infancia, a reconectar con esos 4 chicos juguetones que ganaban fama en los 60s.

“Hasta la próxima” fue la última frase que soltó Paul McCartney en el Monumental luego de agradecer a su banda, equipo técnico y su público. La verdad es que no sabemos si habrá una próxima, pero si estamos seguros que atesoraremos este viaje musical como un gran regalo de la vida.

Este sábado Paul McCartney viajará a Brasil para continuar con su gira Got Back que finaliza en diciembre en Reino Unido.

Te dejamos el setlist que formó parte de esta quinta visita de Paul McCartney a Chile:

01. ‘A Hard Day’s Night’

02. ‘Junior’s Farm’

03. ‘Letting Go’

04. ‘Drive My Car’

05. ‘Got to Get You Into My Life’

06. ‘Come on to Me’

07. ‘Let Me Roll It’

08. ‘Getting Better’

09. ‘Let ‘Em In’

10. ‘My Valentine’

11. ‘Nineteen Hundred and Eighty-Five’

12. ‘Maybe I’m Amazed’

13. ‘I’ve Just Seen a Face’

14. ‘In Spite of All the Danger’

15. ‘Love Me Do’

16. ‘Dance Tonight’

17. ‘Blackbird’

18. ‘Here Today’

19. ‘Now and Then’

20. ‘New’

21. ‘Lady Madonna’

22. ‘Jet’

23. ‘Being for the Benefit of Mr. Kite!’

24. ‘Something’

25. ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’

26. ‘Band on the Run’

27. ‘Get Back’

28. ‘Let It Be’

29. ‘Live and Let Die’

30. ‘Hey Jude’

31. ‘I’ve Got a Feeling’

32. ‘Birthday’

33. ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

34. ‘Helter Skelter’

35. ‘Golden Slumbers’

36. ‘Carry That Weight’

37. ‘The End’